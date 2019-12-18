Севастопольская прокуратура требует посчитать все зеленые насаждения города

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура требует от департамента городского хозяйства провести инвентаризацию зеленых насаждений и обеспечить ведение их реестра.

Соответствующее исковое заявление подано в Ленинский районный суд Севастополя, передает издание «Новый Севастополь».

«При озеленении города активно используются редкие и охраняемые виды растений, такие как сосна крымская, сосна пицундская и ее подвиды, тис ягодный и другие. Ввиду того, что за последние годы расширяется территория города, в городскую черту попадают участки земли, ранее относившиеся к лесным, как пример, Камышовое шоссе, Фиолент, на территории которых массово произрастают лесные насаждения, состоящие из дуба, граба, можжевельников, фисташки», – сообщает пресс-служба суда.

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Отсутствие реестра зеленых насаждений, по мнению прокуратуры, может привести к незаконному и безучетному их уничтожению, сокращению площади территорий, предназначенных для общего пользования.

Надзорное ведомство просит суд обязать ответчика выполнить инвентаризацию в течение восьми месяцев.

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