Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста

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Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику (строительства Крымского моста) ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено», - говорится в сообщении.

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