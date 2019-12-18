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Власть -> Строительство в Крыму

Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста

Среда
18 декабря 2019
17:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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18 декабря 2019


Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста

© ТВ-Центр

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику (строительства Крымского моста) ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено», - говорится в сообщении.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019: Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.

Пятница, 13 декабря 2019: В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет. Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что на Крымском мосту введено ограничение движения и связано это с тем, чтобы «минимизировать риски».

Четверг, 12 декабря 2019: В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги за 200 млн рублей. Власти Крыма хотят потратить 212 млн рублей на строительство дороги из крепости «Керчь». Заказчик работ – Служба автомобильных дорог Крыма.

Среда, 11 декабря 2019: В Симферополе незаконно начали строить многоэтажку. На территории крымской столицы выявлен очередной факт незаконного строительства капитального многоэтажного объекта.

 

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