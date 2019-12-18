Прогноз погоды в Крыму на среду 18 декабря

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 18 декабря.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 71 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 96 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 94 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 95 процентов. Ветер южный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 94 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 93 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Артеке - 11, в Евпатории - 10, в Керчи - 8, в Ливадии - 11, в Николаевке - 11, в Новом Свете - 10, в Партените - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 8 декабря

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 14, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Понедельник, 16 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 3 до 12, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 90 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Воскресенье, 15 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 13, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Суббота, 14 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 64 до 90 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.