Подрядчику чеченских силовиков не дали построить промпарк в Севастополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
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18 декабря 2019
Откликнувшаяся на тендер фирма из Северной Осетии не предоставила необходимых документов для участия в господрядах стоимостью выше полумиллиарда рублей, хотя предложила максимально возможную цену в 530 млн.
Из открытой информации проекта «Руспрофайл» известно, что за все время своего существования «Тиса/Лтд» участвовала в шести тендерах. Самый крупный из них – на 199 млн рублей – строительство комплекса военного городка для войск национальной гвардии в Грозном. Также частная компания признавалась победителем в закупках чеченского управления ФСБ и других силовых подразделений республики.
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Сегодня: Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли стопроцентно выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.
Сегодня: На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку. В крымской столице на набережной реки Салгир, в районе улицы Гурзуфской, подрядной организацией ведутся работы по восстановлению покрытия от улицы Киевской в на правлении Ялтинской объездной.
Сегодня: Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора. Жители Ялты платят за вывоз мусора в разы больше, чем на самом деле производят.
Вчера: С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили. Улицы и придомовые территории в Ялте будут зачищены от бесхозных машин.
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