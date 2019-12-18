Подрядчику чеченских силовиков не дали построить промпарк в Севастополе

Пятый по счету аукцион на создание индустриального парка снова закончился ничем.

Откликнувшаяся на тендер фирма из Северной Осетии не предоставила необходимых документов для участия в господрядах стоимостью выше полумиллиарда рублей, хотя предложила максимально возможную цену в 530 млн.

Из открытой информации проекта «Руспрофайл» известно, что за все время своего существования «Тиса/Лтд» участвовала в шести тендерах. Самый крупный из них – на 199 млн рублей – строительство комплекса военного городка для войск национальной гвардии в Грозном. Также частная компания признавалась победителем в закупках чеченского управления ФСБ и других силовых подразделений республики.

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