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Власть -> Коммунальное хозяйство

Подрядчику чеченских силовиков не дали построить промпарк в Севастополе

Среда
18 декабря 2019
08:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Пятый по счету аукцион на создание индустриального парка снова закончился ничем.

Откликнувшаяся на тендер фирма из Северной Осетии не предоставила необходимых документов для участия в господрядах стоимостью выше полумиллиарда рублей, хотя предложила максимально возможную цену в 530 млн.

Из открытой информации проекта «Руспрофайл» известно, что за все время своего существования «Тиса/Лтд» участвовала в шести тендерах. Самый крупный из них – на 199 млн рублей – строительство комплекса военного городка для войск национальной гвардии в Грозном. Также частная компания признавалась победителем в закупках чеченского управления ФСБ и других силовых подразделений республики.

Читайте: На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку

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Сегодня: Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли стопроцентно выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

Сегодня: На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку. В крымской столице на набережной реки Салгир, в районе улицы Гурзуфской, подрядной организацией ведутся работы по восстановлению покрытия от улицы Киевской в на правлении Ялтинской объездной.

Сегодня: Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора. Жители Ялты платят за вывоз мусора в разы больше, чем на самом деле производят.

Вчера: С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили. Улицы и придомовые территории в Ялте будут зачищены от бесхозных машин.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/podryadchiku-chechenskih-silovikov-ne-dali-postroit-prompark-v-sevastopole-125988/

 
 

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