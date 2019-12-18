Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Армия и флот

Офицер из Севастополя погиб на «Адмирале Кузнецове»

Среда
18 декабря 2019
16:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Одним из погибших во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» оказался севастополец Виктор Измайлов. Как на своей странице в Facebook пишет ветеран ВМФ Григорий Апресов, офицер погиб, спасая рабочих.

«В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер службы живучести Виктор Измайлов, который эвакуировал рабочих с корабля – наш севастопольский парень, племянник моего первого командира корабля», - написал Апресов.

По его словам, летом этого года Апресов получил звание капитана третьего ранга.

«Но жизнь распорядилась жестоко. С началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих. Вывел всех рабочих из очага пожара, а сам погиб. Вечная память герою!», - отметил ветеран ВМФ.

Читайте: Сразу два американских самолета ведут разведку возле Крыма

Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 12 декабря. Огонь вспыхнул во время проведения сварочных работ в трюме первого энергоблока. В результате пожара погибли два человека.

Это не первый инцидент с участием «Адмирала Кузнецова». Осенью 2018 года на заводе в Мурманской области произошло ЧП, в ходе которого кран упал на крейсер и оставил в нем пятиметровую пробоину. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019: Затонувшую в Севастополе подлодку готовят к переходу на утилизацию. Специалисты аварийно-спасательной службы ЧФ проводят работы по подготовке затонувшей вместе с плавдоком подводной лодки Б-380 («Горьковский комсомолец») к переходу на утилизацию.

Понедельник, 16 декабря 2019: Эсминец США зашел в Черное море. В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе во время учений Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.

Понедельник, 16 декабря 2019: В Севастополе определили судьбу затонувшей подлодки. Корпус подводной лодки и плавдок после затопления в Южной бухте Севастополя решено утилизировать.

Воскресенье, 15 декабря 2019: Стали известны подробности затопления подводной лодки в Севастополе. Причиной затопления субмарины «Горьковский комсомолец» (Б-380) в Южной бухте Севастополя стало технической состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/ofitser-iz-sevastopolya-pogib-na-admirale-kuznetsove-126008/

 
 

Армия и флот

Эсминец США зашел в Черное море

Эсминец США зашел в Черное море

Стали известны подробности затопления подводной лодки в Севастополе

Стали известны подробности затопления подводной лодки в Севастополе

Российские пилоты провели бой в небе над Крымом

Российские пилоты провели бой в небе над Крымом

Пожар на российском авианосце: сообщается о пропавших без вести

Пожар на российском авианосце: сообщается о пропавших без вести

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.