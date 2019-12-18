Офицер из Севастополя погиб на «Адмирале Кузнецове»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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18 декабря 2019
«В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер службы живучести Виктор Измайлов, который эвакуировал рабочих с корабля – наш севастопольский парень, племянник моего первого командира корабля», - написал Апресов.
По его словам, летом этого года Апресов получил звание капитана третьего ранга.
«Но жизнь распорядилась жестоко. С началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих. Вывел всех рабочих из очага пожара, а сам погиб. Вечная память герою!», - отметил ветеран ВМФ.
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Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 12 декабря. Огонь вспыхнул во время проведения сварочных работ в трюме первого энергоблока. В результате пожара погибли два человека.
Это не первый инцидент с участием «Адмирала Кузнецова». Осенью 2018 года на заводе в Мурманской области произошло ЧП, в ходе которого кран упал на крейсер и оставил в нем пятиметровую пробоину. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 17 декабря 2019: Затонувшую в Севастополе подлодку готовят к переходу на утилизацию. Специалисты аварийно-спасательной службы ЧФ проводят работы по подготовке затонувшей вместе с плавдоком подводной лодки Б-380 («Горьковский комсомолец») к переходу на утилизацию.
Понедельник, 16 декабря 2019: Эсминец США зашел в Черное море. В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе во время учений Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
Понедельник, 16 декабря 2019: В Севастополе определили судьбу затонувшей подлодки. Корпус подводной лодки и плавдок после затопления в Южной бухте Севастополя решено утилизировать.
Воскресенье, 15 декабря 2019: Стали известны подробности затопления подводной лодки в Севастополе. Причиной затопления субмарины «Горьковский комсомолец» (Б-380) в Южной бухте Севастополя стало технической состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
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