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Власть -> Коммунальное хозяйство

На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку

Среда
18 декабря 2019
10:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


В крымской столице на набережной реки Салгир, в районе улицы Гурзуфской, подрядной организацией ведутся работы по восстановлению покрытия от улицы Киевской в на правлении Ялтинской объездной.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Генеральный директор предприятия, осуществляющий капитальный ремонт набережной реки Салгир, Игорь Анацкий отметил, что по обращению главы администрации Симферополя Елены Проценко было принято решение в кратчайшее сроки уложить старую тротуарную плитку на набережной в районе улицы Гурзуфской, для удобства жителей крымской столицы.

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— На указанном участке по контракту был выполнен демонтаж плитки. Укладка нового покрытия предусмотрена следующим этапом ремонта набережной. Мы временно за свой счет укладываем старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи в осенне-зимний период. Всего планируем восстановить таким образом около 170 метров погонных покрытия, — сказал Игорь Анацкий.

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