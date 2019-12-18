На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку

В крымской столице на набережной реки Салгир, в районе улицы Гурзуфской, подрядной организацией ведутся работы по восстановлению покрытия от улицы Киевской в на правлении Ялтинской объездной.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Генеральный директор предприятия, осуществляющий капитальный ремонт набережной реки Салгир, Игорь Анацкий отметил, что по обращению главы администрации Симферополя Елены Проценко было принято решение в кратчайшее сроки уложить старую тротуарную плитку на набережной в районе улицы Гурзуфской, для удобства жителей крымской столицы.

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— На указанном участке по контракту был выполнен демонтаж плитки. Укладка нового покрытия предусмотрена следующим этапом ремонта набережной. Мы временно за свой счет укладываем старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи в осенне-зимний период. Всего планируем восстановить таким образом около 170 метров погонных покрытия, — сказал Игорь Анацкий.

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