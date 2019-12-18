Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе ИФНС России по г.Симферополю.
Так феодосийский предприниматель — владелец магазина туристических товаров – лишился имущества на 44 тысяч рублей за долги по транспортному налогу, единому налогу на вмененный доход, торговому патенту и страховым взносам.
В том же городе предприимчивая дама, торгующая на рынке вещами, «забыла» уплатить в бюджет страховые взносы в Пенсионный фонд. Как следствие – наложен арест на трикотажные изделия и личный мобильный телефон.
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— Если индивидуальный предприниматель ликвидировался в этом году – страховые взносы все равно необходимо оплатить за отработанный период, — напомнили в налоговой.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.
Вторник, 17 декабря 2019: У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму. Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».
Пятница, 13 декабря 2019: Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах. Законопроект, предусматривающий продление ряда льгот для виноделов Крыма и Севастополя, прошел первое чтение в Госдуме. Документ также позволит продавать алкоголь на вокзалах и в аэропортах республики.
Пятница, 13 декабря 2019: Крымчане оставили в магазинах более 230 млрд рублей в этом году. Объем розничной торговли в Крыму за 11 месяцев этого года составил 231 млрд рублей.
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