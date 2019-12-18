Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей

Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ИФНС России по г.Симферополю.

Так феодосийский предприниматель — владелец магазина туристических товаров – лишился имущества на 44 тысяч рублей за долги по транспортному налогу, единому налогу на вмененный доход, торговому патенту и страховым взносам.

В том же городе предприимчивая дама, торгующая на рынке вещами, «забыла» уплатить в бюджет страховые взносы в Пенсионный фонд. Как следствие – наложен арест на трикотажные изделия и личный мобильный телефон.

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— Если индивидуальный предприниматель ликвидировался в этом году – страховые взносы все равно необходимо оплатить за отработанный период, — напомнили в налоговой.

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