Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Красноперекопск
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18 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«По предварительным данным, злоумышленник после распития спиртных напитков решил покататься по ночному городу. Возле одного из домов он увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ-2106», который беспечный владелец не запер», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что парень смог угнать автомобиль, потому что в бардачке находился дубликат ключей. «В бардачке злоумышленник обнаружил дубликат ключей. Автомобиль парень завел, только уехал недалеко, так как врезался в бетонный блок. Бросив поврежденную машину, скрылся», – добавили в МВД.
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В совершении преступления подозреваемый сознался, написал явку с повинной. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ – угон. Согласно санкции статьи молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
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