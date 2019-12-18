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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле

Среда
18 декабря 2019
08:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Красноперекопск

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Полицейские задержали в Красноперекопске 19-летнего парня, который разбил угнанный автомобиль об бетонный блок и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, злоумышленник после распития спиртных напитков решил покататься по ночному городу. Возле одного из домов он увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ-2106», который беспечный владелец не запер», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что парень смог угнать автомобиль, потому что в бардачке находился дубликат ключей. «В бардачке злоумышленник обнаружил дубликат ключей. Автомобиль парень завел, только уехал недалеко, так как врезался в бетонный блок. Бросив поврежденную машину, скрылся», – добавили в МВД.

Читайте: Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле

В совершении преступления подозреваемый сознался, написал явку с повинной. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ – угон. Согласно санкции статьи молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/krymchanin-vrezalsya-v-betonnyi-blok-na-ugnannom-avtomobile-125995/

 
 

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