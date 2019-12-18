Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

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Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.

«Если конкурс [на услуги связи] состоится в январе, то это не значит, что вам надо сразу бежать и перерегистрироваться. А очереди. У нас и за паспортами [РФ] были очереди. Временной период [замены сим-карт] не будет ограничен», — пояснил соавтор инициативы Белик.

Ранее российский телефонный оператор МТС сообщил о повышении стоимости тарифов на мобильную связь для крымских пользователей, которые используют тарифный план «Супер МТС (Кубань)». Оператор вводит плату за соединение для всех исходящих звонков в размере 1 рубль за каждый разговор, если продолжительность звонка составляет от 1 до 15 минут.

Советник главы правительства Крыма Борис Борунов рассказал о причинах проблем с мобильной связью на полуострове:

«Развитие мобильной связи в Крыму продолжается, но недовольных будет много. Не во всех районах можно организовать ту мобильную связь, которая нужна. Это связано с тем, что очень много базовых станций на сегодняшний день снимаются с объектов. Снимаются, потому что то ли собственник поменялся, то ли законодательство другое. Новую базовую станцию построить это 3-8 месяцев, поэтому я хочу просто попросить и журналистов, и хозяев объектов, где стоят базовые станции, что если ее отключить или снять, то и он тоже будет пользоваться ей в этом районе намного хуже или вообще не будет пользоваться».

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Туристы, приехавшие на Крымский полуостров из российских регионов с сим-картами оператора МТС, в октябре столкнулись с ограничениями доступа к мобильному интернету. Скорость загрузки страниц в браузере и скачивания файлов на мобильных устройства у приезжих оказалась в четыре раза меньше, чем у местных абонентов.

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