Крым рапортует о профиците бюджета

Совмин Республики заявил о профиците регионального бюджета по итогам 11 месяцев 2019 года. Бюджет республики исполнен с профицитом более чем в 1,3 млрд рублей.

«Доходы республики преодолели отметку в 150 миллиардов, или почти 83% годовых назначений. Расходы обозначились в сумме почти 149 миллиардов, или 80,1% от утвержденных расходов на год. Таким образом, республиканский бюджет исполнен с профицитом более чем в 1,3 миллиарда рублей», — заявила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

Вице-премьер подчеркнула, что собственные доходы республики составили более 40 миллиардов, или более 27% общего объема поступлений крымской казны.

Кроме этого, по состоянию на 1 декабря, остаток средств резервного фонда Совета министров РК составил чуть больше 167 млн рублей из 300 млн рублей, предусмотренных на этот год.

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Значительная часть средств в объеме 115 млн рублей была направлена на непредвиденные расходы Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

По данным пресс-службы Министерства финансов РК, по итогам 11 месяцев 2018 года кассовое исполнение республиканского бюджета сложилось также с профицитом — более чем в 4 млрд руб. При этом доходы республики составили были на 16 миллиардов меньше, чем в этом году, а расходы были ниже почти на 20 миллиардов.

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