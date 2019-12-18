Крым просит у Москвы 250 млн на льготные займы

Крымский региональный фонд развития промышленности, созданный для оказания финансовой поддержки предприятиям региона, планирует привлечь 250 миллионов рублей для предоставления льготных кредитов предприятиям республики.

Об этом сообщил директор организации Алексей Воробьев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«На сегодняшний день мы привлекаем финансирование из федерального бюджета в размере 250 миллионов рублей. У нас есть такая заявка, мы ожидаем ее одобрения в Москве», – сказал Воробьев.

По его словам, на сегодняшний день в фонд поступили заявки от крымских предприятий на общую сумму более 500 млн рублей. Директор фонда сообщил, что в этом году фонд прокредитовал четыре крымских предприятия на общую сумму 58 млн рублей.

Получившие льготные займы предприятия занимаются производством металлоконструкций, кабельно-проводниковой продукции, консервных банок и полимерных изделий.

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Некоммерческая организация «Крымский региональный фонд развития промышленности» создана министерством промышленной политики Республики Крым в апреле 2019 года с целью поддержки и развития субъектов промышленности, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории РК.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, внедрение наилучших доступных технологий юридическим лицам, а также организациям, реализующим проекты по созданию и развитию промышленной и технологической инфраструктуры в Крыму.

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