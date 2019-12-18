Крым просит у Москвы 250 млн на льготные займы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019
Об этом сообщил директор организации Алексей Воробьев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«На сегодняшний день мы привлекаем финансирование из федерального бюджета в размере 250 миллионов рублей. У нас есть такая заявка, мы ожидаем ее одобрения в Москве», – сказал Воробьев.
По его словам, на сегодняшний день в фонд поступили заявки от крымских предприятий на общую сумму более 500 млн рублей. Директор фонда сообщил, что в этом году фонд прокредитовал четыре крымских предприятия на общую сумму 58 млн рублей.
Получившие льготные займы предприятия занимаются производством металлоконструкций, кабельно-проводниковой продукции, консервных банок и полимерных изделий.
Читайте: Правительство России обещает еще три года присылать деньги в Крым
Некоммерческая организация «Крымский региональный фонд развития промышленности» создана министерством промышленной политики Республики Крым в апреле 2019 года с целью поддержки и развития субъектов промышленности, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории РК.
Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, внедрение наилучших доступных технологий юридическим лицам, а также организациям, реализующим проекты по созданию и развитию промышленной и технологической инфраструктуры в Крыму.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей. Шесть промышленных предприятий Крыма были субсидированы на сумму свыше 29 млн рублей.
Сегодня: Крым рапортует о профиците бюджета. Совмин Республики заявил о профиците регионального бюджета по итогам 11 месяцев 2019 года. Бюджет республики исполнен с профицитом более чем в 1,3 млрд рублей.
Вчера: В Крыму очередной подрядчик сорвал капремонт. Подрядчик сорвал выполнение контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Ковыльное Раздольненского района за 10,4 млн рублей.
Понедельник, 16 декабря 2019: Правительство России добавило Крыму почти два млрд рублей. Правительство России утвердило увеличение финансирования на 1,977 млрд рублей мероприятий федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/krym-prosit-u-moskvy-250-mln-na-lgotnye-zaimy-125978/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:19 Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки
13:48 Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей
13:18 Севастопольская прокуратура требует посчитать все зеленые насаждения города
12:49 В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать
12:18 Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей
11:50 Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»
11:26 Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья
10:57 Главная елка Ялты откроется 19 декабря