Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха

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Московское акционерное общество «Фирма Гунас» стало победителем аукциона по продаже АО «Морской нефтяной терминал» (феодосийская нефтебаза).

Как указано на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, нефтебаза была продана за 651,2 млн рублей.

«Победителем электронного аукциона признан участник № 2 – акционерное общество «Фирма Гунас», предложивший в ходе проведения аукциона наибольшую цену лота № 1, в размере 651 224 960 рублей 00 копеек», – сказано в протоколе подведения итогов торгов.

В аукционе приняли участие две компании, помимо «Фирмы Гунас» – московское ООО «Кронос». АО «Фирма Гунас» зарегистрирована в Москве в феврале текущего года. Уставный капитал – 35 тысяч рублей, учредитель – Климентьева Юлия Валерьевна, которая также является учредителем еще 11 юридических лиц. Основным видом деятельности «Фирмы Гунас» указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Фирму связывают с беглым украинским олигархом Курченко. По данным «Коммерсанта», одним из акционеров компании является полковник Валентин Дорош, ранее работавший в различных финансовых организациях Курска. Там же он возглавляет МУП «Ритуальные услуги».

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Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на торги АО «Морской нефтяной терминал» за 651,2 млн рублей в середине ноября текущего года.

Парламент Крыма разрешил продажу феодосийской нефтебазы в конце октября текущего года. Для этого АО «Морской нефтяной терминал» внесли в прогнозный план приватизации госимущества на 2019 год.

Феодосийская нефтебаза вошла в состав госпредприятия «Черноморнефтегаз» в 2015 году. На заседании Госсовета Крыма в конце июня текущего года депутаты поддержали выделение нефтебазы в отдельное предприятие – АО «Морской нефтяной терминал». В начале июля правительство республики распорядилось учредить соответствующее акционерное общество. По словам министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, это позволит модернизировать инфраструктуру нефтебазы. На модернизацию предприятия необходимо свыше 1 млрд рублей.

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