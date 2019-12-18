Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»

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Измененный в апреле по требованию горожан проект содержит большое количество замечаний, которые сложно устранить к концу года

АО «ВАД» может не успеть в необходимые сроки заключить контракт на строительно-монтажные работы, пока не будут выполнены требования госэкспертизы, а проект не вернут на проверку, чтобы получить новое заключение.

Напомним, планировку и межевание восьмого, севастопольского, участка трассы «Таврида» подрядчики решили скорректировать в апреле этого года. Тогда, по словам пресс-секретаря крымского управления «ВАД» Григория Назарова, проект существенно переработали, учитывая мнение и пожелания севастопольцев, которые живут рядом с будущей дорогой.

Ранее сообщалось, что финансирование федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя увеличено, новая редакция предусматривает выделение дополнительных 59 млрд руб., заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, передает «Интерфакс».

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«Но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по «Тавриде», так как это большой и значимый объект, и дополнительно еще одну корректировку в текущем году мы сделаем, в проекте бюджета предусмотрены еще дополнительные деньги на увеличение программы, то есть суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 млрд», — заявил чиновник.

Полная стоимость строительства федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керченский мост и Севастополь (через Симферополь), оценивается в 166 млрд руб., добавил он. «Два участка — и крымский, и севастопольский — стоимость была порядка 168 млрд в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, наверное, будет миллиарда на два меньше», — заявил замминистра. Он отметил, что оценка продолжается.

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