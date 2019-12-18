Госдума России одобрила продление поэтапного роста тарифов на газ в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такая мера исключит риск резкого роста цен на газ, пишет ТАСС.
Принятие закона приведет к сдерживанию цен на газоснабжение. В следующий раз подорожание коммуналки на газ произойдет 1 января 2020 года.
«Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Республики Крым и города Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа», - говорится в пояснительной записке.
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Вчера: Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли стопроцентно выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.
Вчера: На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку. В крымской столице на набережной реки Салгир, в районе улицы Гурзуфской, подрядной организацией ведутся работы по восстановлению покрытия от улицы Киевской в на правлении Ялтинской объездной.
Вчера: Подрядчику чеченских силовиков не дали построить промпарк в Севастополе. Пятый по счету аукцион на создание индустриального парка снова закончился ничем.
Вчера: Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора. Жители Ялты платят за вывоз мусора в разы больше, чем на самом деле производят.
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