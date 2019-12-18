Госдума России одобрила продление поэтапного роста тарифов на газ в Крыму

Госдума во втором чтении одобрила продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму и Севастополе до июля 2021 года.

Такая мера исключит риск резкого роста цен на газ, пишет ТАСС.

Принятие закона приведет к сдерживанию цен на газоснабжение. В следующий раз подорожание коммуналки на газ произойдет 1 января 2020 года.

«Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Республики Крым и города Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа», - говорится в пояснительной записке.

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