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Власть -> Коммунальное хозяйство

Госдума России одобрила продление поэтапного роста тарифов на газ в Крыму

Среда
18 декабря 2019
15:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Декабрь 2019
18 декабря 2019


Госдума во втором чтении одобрила продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму и Севастополе до июля 2021 года.

Такая мера исключит риск резкого роста цен на газ, пишет ТАСС.

Принятие закона приведет к сдерживанию цен на газоснабжение. В следующий раз подорожание коммуналки на газ произойдет 1 января 2020 года.

«Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Республики Крым и города Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа», - говорится в пояснительной записке.

Читайте: Госдума России приняла законопроект о тарифах на газ для Крыма

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