Госдума продлила переходный период для виноделов Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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18 декабря 2019
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ призван помочь крымским винодельческим предприятиям окончательно завершить интеграцию в правовое пространство РФ. В ближайшие три года виноделы региона обязаны оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения.
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Кроме того, законопроект позволяет винодельческим предприятиям продавать свою продукцию в розницу в аэропортах и на вокзалах Крыма. Данная мера обусловлена тем, что на полуострове из-за санкций отсутствуют магазины беспошлинной торговли (дьюти-фри).
Также документ отменяет запрет на розничную продажу вина на розлив в принадлежащих производителям торговых объектах и при оказании ими услуг общественного питания.
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Четверг, 12 декабря 2019: На территории Крыма распространятся «оспа слив». В Крыму распространяется карантинное заболевание шарка (оспа) сливы (Plum pox potyvirus).
Четверг, 12 декабря 2019: В Крыму собрали рекордный за пять лет урожай винограда. Объем валового сбора винограда урожая-2019 составил 100,2 тысячи тонн.
Среда, 4 декабря 2019: В Севастополе нашли еще одного опасного клопа. Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что на территории Севастополя в 2019 году выявлен карантинный объект — сосновый семенной клоп — и установлена карантинная фитосанитарная зона.
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