Госдума продлила переходный период для виноделов Крыма

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, продлевающий переходный период для крымских виноделов до 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ призван помочь крымским винодельческим предприятиям окончательно завершить интеграцию в правовое пространство РФ. В ближайшие три года виноделы региона обязаны оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения.

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Кроме того, законопроект позволяет винодельческим предприятиям продавать свою продукцию в розницу в аэропортах и на вокзалах Крыма. Данная мера обусловлена тем, что на полуострове из-за санкций отсутствуют магазины беспошлинной торговли (дьюти-фри).

Также документ отменяет запрет на розничную продажу вина на розлив в принадлежащих производителям торговых объектах и при оказании ими услуг общественного питания.

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