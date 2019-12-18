Главная елка Ялты откроется 19 декабря

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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18 декабря 2019
Как уточнила начальник управления культуры местной администрации Лариса Ковальчук, праздничная программа начнется в полдень на городской набережной.
«Мероприятие приурочено ко Дню Святого Николая Чудотворца», – пояснила она и сообщила, что с 12 до 13 часов на набережной пройдет детская игровая программа с участием аниматоров, после чего Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на главной городской елке.
Ковальчук также обратила внимание, что в этом году для жителей и гостей Ялты на главной улице курорта установлена новая, современная новогодняя елка, высотой 16 метров, украшенная яркой световой иллюминацией и декоративными элементами.
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«Кроме нее в городе установлены еще три праздничные елки – на площади Советской, в Приморском парке и на въезде в город в районе автовокзала», – добавила начальник управления культуры.
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