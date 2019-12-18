Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019
© Новости Крыма
За принятие документа проголосовали 65 стран, 23 государства выступили против, 83 – воздержались.
В резолюции содержится осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма и практики призыва крымчан в вооруженные силы РФ.
Авторы документа требуют «прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения».
Кроме того, авторы резолюции призывают «прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания своих мыслей» и требуют «незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину».
Читайте: Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты
Также в документе содержится призыв к международному сообществу «продолжить осуждение нарушений Россией прав человека в Крыму, как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне».
Проект данной резолюции был одобрен Третьим комитетом ГА ООН в ноябре этого года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму решили не менять главу министерства курортов. Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма.
Вчера: Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым. Отсутствие упоминания Севастополя в предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о децентрализации может свидетельствовать о том, что глава государства смирился с невозможностью вернуть Крым.
Вчера: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.
Вчера: Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты. Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/genassambleya-oon-prinyala-rezoljutsiju-po-krymu-126032/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18 декабря В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака
18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
18 декабря У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку
18 декабря Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха
18 декабря В Крыму решили не менять главу министерства курортов
18 декабря Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах
18 декабря Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста
18 декабря В Феодосии утвердили трехлетний бюджет