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Власть -> Власть по-крымски

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Среда
18 декабря 2019
20:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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18 декабря 2019


Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

© Новости Крыма

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

За принятие документа проголосовали 65 стран, 23 государства выступили против, 83 – воздержались.

В резолюции содержится осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма и практики призыва крымчан в вооруженные силы РФ. 

Авторы документа требуют «прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения».

Кроме того, авторы резолюции призывают «прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания своих мыслей» и требуют «незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину».

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Также в документе содержится призыв к международному сообществу «продолжить осуждение нарушений Россией прав человека в Крыму, как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне».

Проект данной резолюции был одобрен Третьим комитетом ГА ООН в ноябре этого года.

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Власть по-крымски

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