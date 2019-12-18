Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей

Кассир одного небольшого кафе в Феодосии решила «забыть» распечатать кассовый чек клиенту, который приобрел за 60 рублей бутылку воды. В итоге все закончилось крупным штрафом.

Об этом сообщили в ИФНС России по г.Симферополю.

Как пояснили в фискальном ведомстве, не применение контрольно-кассовой техники при расчете с покупателем — прямое нарушение закона. В итоге кассир лишился рабочего места, а индивидуальный предприниматель – владелец магазина за административное правонарушение получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Обязанность применять онлайн-кассы наступила 1 июля 2019 года. Основная цель – строгий государственный контроль в сферах торговли и финансов. В случае нарушения применения контрольно-кассовой техники составляется протокол административного правонарушения, что влечет штраф от 10 до 40 тысяч рублей.

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