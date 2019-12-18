Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019
Об этом сообщили в ИФНС России по г.Симферополю.
Как пояснили в фискальном ведомстве, не применение контрольно-кассовой техники при расчете с покупателем — прямое нарушение закона. В итоге кассир лишился рабочего места, а индивидуальный предприниматель – владелец магазина за административное правонарушение получил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Читайте: В Евпатории в доме погибшего пенсионера-затворника обнаружили арсенал оружия
Обязанность применять онлайн-кассы наступила 1 июля 2019 года. Основная цель – строгий государственный контроль в сферах торговли и финансов. В случае нарушения применения контрольно-кассовой техники составляется протокол административного правонарушения, что влечет штраф от 10 до 40 тысяч рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле. Полицейские задержали в Красноперекопске 19-летнего парня, который разбил угнанный автомобиль об бетонный блок и скрылся с места происшествия.
Сегодня: В Симферополе найдены сбежавшие девочки-подростки. О пропаже подопечных заявили сотрудники социально-реабилитационного центра. Две девочки-подростка ушли и не вернулись.
Вчера: Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма. Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино.
Вчера: Частично парализованный мужчина с отрезанными языком три года живет в больнице в Крыму. В одной из больниц Севастополя почти три года находится неизвестный мужчина без языка и гениталий.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/butylka-mineralnoi-vody-oboshlas-vladeltsu-krymskogo-kafe-v-10-tysyach-rublei-125958/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:19 Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки
13:48 Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей
13:18 Севастопольская прокуратура требует посчитать все зеленые насаждения города
12:49 В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать
12:18 Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей
11:50 Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»
11:26 Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья
10:57 Главная елка Ялты откроется 19 декабря