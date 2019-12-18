Аксенов назначил главу нового комитета молодежной политики Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.
«Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым», – говорится в тексте указа.
18 октября Сергей Аксенов анонсировал появление нового комитета по делам молодежи, который начнет свою деятельность с 1 января 2020 года. Он будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан.
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В составе комитета будут действовать управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, управление по организации работы с нормативно-правовыми документами, управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов и другие.
Сергей Селимов был членом Молодежного общественного совета в Евпатории и занимал должность руководителя направления культуры и творчества молодежного актива Республики Крым.
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