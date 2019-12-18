Аксенов назначил главу нового комитета молодежной политики Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Сергея Селимова главой нового комитета молодежной политики Крыма.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым», – говорится в тексте указа.

18 октября Сергей Аксенов анонсировал появление нового комитета по делам молодежи, который начнет свою деятельность с 1 января 2020 года. Он будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан.

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В составе комитета будут действовать управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, управление по организации работы с нормативно-правовыми документами, управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов и другие.

Сергей Селимов был членом Молодежного общественного совета в Евпатории и занимал должность руководителя направления культуры и творчества молодежного актива Республики Крым.

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