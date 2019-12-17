Железнодорожники выбрали песни для встречи и отправки поездов в Крыму

«Крымская железная дорога» выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в Симферополе и Севастополе. Ими стали марши «Прощание Славянки», «Легендарный Севастополь» и неофициальный гимн столицы «Мой Симферополь - ворота Крыма», сообщили в пресс-службе КЖД.

«На железнодорожном вокзале Симферополя прибывающие поезда с материковой части страны будет встречать гимн «Мой Симферополь - ворота Крыма», на вокзале в Севастополе - «Легендарный Севастополь», а отправляться поезда с крымских вокзалов традиционно будут под марш «Прощание Славянки», - уточнили в пресс-службе.

«Мой Симферополь - ворота Крыма» или «Песня о Симферополе» была написана в 1984 году советским композитором Леонидом Поляковским на стихи поэта Александра Милявского. Самая популярная версия народного гимна крымской столицы звучит в исполнении советского и российского эстрадного певца, народного артиста Российской Федерации Олега Ухналева.

Марш «Легендарный Севастополь» решением сессии горсовета от 29 июля 1994 года был утвержден гимном города-героя. Автор музыки - композитор Вано Мурадели, стихи - поэта Петра Градова. Гимн был написан в 1954 году по просьбе Героя Советского Союза, вице-адмирала Николая Кулакова. Впервые песня «Легендарный Севастополь» была официально исполнена в Доме офицеров флота Ансамблем песни и пляски ЧФ в канун Дня ВМФ СССР для представителей командования, политуправления, Военного Совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутатов горсовета. 17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий 100-летия обороны Севастополя 1854-1855 на стадионе флота песню пел пятитысячный объединенный хор моряков, жителей Севастополя, участников художественной самодеятельности в сопровождении сводного военного оркестра.

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Марш «Прощание Славянки» был задуман в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны 1912—1913 годов. Первую нотную запись для духового оркестра легендарного марша выполнил в Симферополе Яков Богорад. В его музыкальном издательстве были впервые, в 1912 году, напечатаны ноты. Марш «Прощание Славянки» публично впервые был исполнен в феврале 1913 года на железнодорожной станции Симферополя.

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