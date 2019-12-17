Железнодорожники выбрали песни для встречи и отправки поездов в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019
«На железнодорожном вокзале Симферополя прибывающие поезда с материковой части страны будет встречать гимн «Мой Симферополь - ворота Крыма», на вокзале в Севастополе - «Легендарный Севастополь», а отправляться поезда с крымских вокзалов традиционно будут под марш «Прощание Славянки», - уточнили в пресс-службе.
«Мой Симферополь - ворота Крыма» или «Песня о Симферополе» была написана в 1984 году советским композитором Леонидом Поляковским на стихи поэта Александра Милявского. Самая популярная версия народного гимна крымской столицы звучит в исполнении советского и российского эстрадного певца, народного артиста Российской Федерации Олега Ухналева.
Марш «Легендарный Севастополь» решением сессии горсовета от 29 июля 1994 года был утвержден гимном города-героя. Автор музыки - композитор Вано Мурадели, стихи - поэта Петра Градова. Гимн был написан в 1954 году по просьбе Героя Советского Союза, вице-адмирала Николая Кулакова. Впервые песня «Легендарный Севастополь» была официально исполнена в Доме офицеров флота Ансамблем песни и пляски ЧФ в канун Дня ВМФ СССР для представителей командования, политуправления, Военного Совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутатов горсовета. 17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий 100-летия обороны Севастополя 1854-1855 на стадионе флота песню пел пятитысячный объединенный хор моряков, жителей Севастополя, участников художественной самодеятельности в сопровождении сводного военного оркестра.
Читайте: Содержание железной дороги на Крымском мосту обойдется в 290 млн рублей за полгода
Марш «Прощание Славянки» был задуман в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны 1912—1913 годов. Первую нотную запись для духового оркестра легендарного марша выполнил в Симферополе Яков Богорад. В его музыкальном издательстве были впервые, в 1912 году, напечатаны ноты. Марш «Прощание Славянки» публично впервые был исполнен в феврале 1913 года на железнодорожной станции Симферополя.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать. В Севастополе из-за комплексного благоустройства и ремонта коммуникаций полностью перекроют улицу Большая Морская, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Вчера: Содержание железной дороги на Крымском мосту обойдется в 290 млн рублей за полгода. Федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» объявило тендер на услуги по содержанию железнодорожной части Крымского моста. Начальная (максимальная) цена контракта – 287,1 млн рублей.
Вчера: Разработанный для Евпатории трамвай успешно прошел испытания. Новейший трамвай модели 71-411, разработанный специально для Евпатории, успешно прошел испытания.
Вчера: Власти Ялты пообещали «взять под жесткий контроль» работу общественного транспорта. Работа общественного транспорта на территории муниципального образования вызывает особую озабоченность властей Ялты.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/zheleznodorozhniki-vybrali-pesni-dlya-vstrechi-i-otpravki-poezdov-v-krymu-125962/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:19 Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки
13:48 Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей
13:18 Севастопольская прокуратура требует посчитать все зеленые насаждения города
12:49 В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать
12:18 Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей
11:50 Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»
11:26 Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья
10:57 Главная елка Ялты откроется 19 декабря