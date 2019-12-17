Затонувшую в Севастополе подлодку готовят к переходу на утилизацию

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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17 декабря 2019
Об этом сообщил источник на Черноморском флоте.
«Задача поставить ее на понтоны, продуть и подготовить к переводу. По моему мнению, ее надо ставить на разделку в док», - сказал собеседник.
В настоящее время подводная лодка находится на базе подводных сил ЧФ в Южной бухте. Корпус субмарины почти полностью скрыт под водой. На месте работают специалисты и водолазы ЧФ.
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Как сообщалось, в Севастополе в ночь на воскресенье затонула субмарина и плавучий док СПД-16.
Причиной происшествия стало техническое состояние дока 1938 года производства, ремонт которого невозможен.
Подводная лодка давно списана - не выполняет боевых задач более 20 лет. Ранее обсуждался вопрос создания музея на ее базе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 16 декабря 2019: Эсминец США зашел в Черное море. В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе во время учений Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
Понедельник, 16 декабря 2019: В Севастополе определили судьбу затонувшей подлодки. Корпус подводной лодки и плавдок после затопления в Южной бухте Севастополя решено утилизировать.
Воскресенье, 15 декабря 2019: Стали известны подробности затопления подводной лодки в Севастополе. Причиной затопления субмарины «Горьковский комсомолец» (Б-380) в Южной бухте Севастополя стало технической состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
Воскресенье, 15 декабря 2019: Российские пилоты провели бой в небе над Крымом. Экипажи самолетов Су-27СМ и Су-30М2 в ходе летно-тактического учения провели воздушный бой над Крымом.
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