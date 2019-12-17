Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«На последней отчетной неделе (50 неделя 2019 года) в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 6593 человека, показатель на 10 тысяч населения 34,4. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ниже на 12,3%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 22,8%», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Севастополе также зафиксировано снижение заболеваемости. За отчетную неделю заболели более 1,8 тыс человек, показатель на 10 тысяч населения – 42,8. «Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 3,9% и ниже уровня эпидемического порога на 15,5%», - отметили в Роспотребнадзоре.
Читайте: В детской больнице Феодосии обещают открыть модульное инфекционное отделение
Также в ведомстве напомнили о том, что в республике продолжается иммунизация населения против гриппа. По состоянию на 16 декабря в двух субъектах привито против данной нозологии 45% населения.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Путин подписал закон о продлении на год сроков лицензирования медучреждений Крыма. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года.
Понедельник, 16 декабря 2019: В детской больнице Феодосии обещают открыть модульное инфекционное отделение. В Феодосии к концу года обещают открыть новое инфекционное модульное отделение, сообщил главный врач детской городской больницы Эдуард Пянковский.
Вторник, 10 декабря 2019: В Феодосии появилось новое модульное инфекционное отделение. В Феодосии установлено современное модульное инфекционное отделение, которое начнет работу уже в конце текущего месяца.
Понедельник, 9 декабря 2019: В Севастополе появится санитарная авиация. Стала известна еще одна возможная гражданская функция аэропорта Бельбек под Севастополем.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/vlasti-zayavili-o-snizhenii-urovnya-zabolevaemosti-orvi-v-krymu-125966/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:19 Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки
13:48 Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей
13:18 Севастопольская прокуратура требует посчитать все зеленые насаждения города
12:49 В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать
12:18 Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей
11:50 Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»
11:26 Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья
10:57 Главная елка Ялты откроется 19 декабря