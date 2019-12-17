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Власть -> Проблемы здравоохранения

Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму

Вторник
17 декабря 2019
19:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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17 декабря 2019


Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На последней отчетной неделе (50 неделя 2019 года) в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 6593 человека, показатель на 10 тысяч населения 34,4. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ниже на 12,3%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 22,8%», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Севастополе также зафиксировано снижение заболеваемости. За отчетную неделю заболели более 1,8 тыс человек, показатель на 10 тысяч населения – 42,8. «Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 3,9% и ниже уровня эпидемического порога на 15,5%», - отметили в Роспотребнадзоре.

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Также в ведомстве напомнили о том, что в республике продолжается иммунизация населения против гриппа. По состоянию на 16 декабря в двух субъектах привито против данной нозологии 45% населения.

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