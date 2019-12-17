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Власть -> Транспорт Крыма

Власти Ялты пообещали «взять под жесткий контроль» работу общественного транспорта

Вторник
17 декабря 2019
09:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Власти Ялты пообещали «взять под жесткий контроль» работу общественного транспорта

© Крым.реалии

Работа общественного транспорта на территории муниципального образования вызывает особую озабоченность властей Ялты.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания.

«В нашем городе есть блок вопросов, о которых мы говорим традиционно, но они решаются медленно или вообще не решаются. И один из них касается общественного транспорта, – отметил он. – Говорится так много, что уже можно было бы из всех перевозчиков и водителей душу вытряхнуть и остановки привести в порядок».

При этом Имгрунт напомнил, что данная тема поднималась и в ходе всех выездных совещаний главы Крыма в Ялте – с указанием на конкретные проблемы. «Я допускаю, что есть и эмоциональные суждения, но если есть основания, мы должны реагировать профессионально и оперативно», –выразил уверенность глава администрации.

В свою очередь начальник департамента муниципального контроля администрации Валентина Целентис привела данные мониторинга работы общественного транспорта и качества оказания транспортных услуг в Ялте, проведенного по поручению градоначальника.

По ее информации, результаты опроса общественного мнения оказались неутешительными. «80% жителей Ялты недовольны работой и состоянием общественного транспорта», – подчеркнула Целентис.

Руководитель департамента мунконтроля пояснила, что основные жалобы от горожан поступают на очереди в час пик, в частности, на маршрутах №18, 6, 24, 9, 35 и 109, а также хамство водителей и неудовлетворительное техническое и санитарное состояние транспортных средств. «Кроме того, возмущение ялтинцев вызывают факты незаявленного в расписании ухода водителей с маршрута, отказ в перевозке льготников и несоблюдение графиков движения, обилие в салоне неуместных «объявлений» вроде предложений «бейтесь головой здесь» или «молитесь молча», – добавила Целентис и уточнила, что помимо этого жалобы поступают на недостаточное количество транспорта на маршрутах.

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Она также обратила внимание и на проблемные остановочные комплексы, где отсутствуют сидячие места либо даже нет самого павильона. В числе таких она назвала «Санаторий «Днепр», «Женская консультация», «Детская больница», «Улица Винодела Егорова», «Улица Стахановская», «Понизовка», «Голубой залив» и другие.

Резюмируя обозначенные проблемы, глава администрации заверил, что в их основе лежат как объективные, так и субъективные причины. К объективным он отнес тот факт, что среди перевозчиков до сих пор не проведен конкурс на обслуживание маршрутов на территории муниципального образования. «Поэтому у них до сих пор нет стабильности и уверенности в том, что они останутся работать на этих маршрутах», – пояснил Имгрунт и напомнил: «Тем более, что проведенный в Ялте пилотный проект по работе общественного транспорта с привлечением современных автобусов из Нижнего Новгорода продемонстрировал качественно новый уровень обслуживания пассажиров, к которому стремятся городские власти, а его завершение вызвало негативную реакцию местного населения».

Глава администрации пообещал, что конкурс в новом году состоится, удобный и комфортный общественный транспорт будет ходить в ялтинском регионе по графику, оборудование всех остановочных павильонов завершится, а фирмам в обязательном порядке будет выплачиваться компенсация за подтвержденное количество перевезенных льготных пассажиров.

В то же время Имгрунт обратился к перевозчикам с призывом привести в порядок свои транспортные средства и обеспечить соблюдение графиков их движения в дни новогодних праздников, а курирующему заместителю главы администрации он поручил взять эту работу под жесткий контроль.

Тэги: обещания

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