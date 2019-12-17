Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Строительство в Крыму

Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

Вторник
17 декабря 2019
14:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

© Новости Крыма

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. — По всей Большой Ялте у нас ведется строительство, но никто, ни ДЖКХ, ни Управление капстроительства, ни Департамент архитектуры ничего не контролируют, ссылаясь на то, что разрешение на строительство выдает Республика Крым. Так быть не должно. Нужно владеть ситуацией, — подчеркнул Имгрунт и добавил, что отдельный реестр нужно сформировать по объектам незавершенного строительства.

Работу по формированию реестра, по мнению градоначальника, должны провести сотрудники Управления капитального строительства, где должны наладить плотный контакт и обмен информацией с вышестоящим органом Республики Крым, который занимается выдачей разрешения на строительство.

Читайте: Власти пообещали запретить строительство жилых домов на ЮБК

— Все, что на территории нашего региона должно быть у нас на контроле. Это же касается уличных аншлагов, а то адреса присваивают, табличек с номером дома и обозначением улицы аншлагов нет, — заключил Имгрунт.

Тэги: обещания

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 13 декабря 2019: В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет. Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что на Крымском мосту введено ограничение движения и связано это с тем, чтобы «минимизировать риски».

Четверг, 12 декабря 2019: В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги за 200 млн рублей. Власти Крыма хотят потратить 212 млн рублей на строительство дороги из крепости «Керчь». Заказчик работ – Служба автомобильных дорог Крыма.

Среда, 11 декабря 2019: В Симферополе незаконно начали строить многоэтажку. На территории крымской столицы выявлен очередной факт незаконного строительства капитального многоэтажного объекта.

Пятница, 29 ноября 2019: Власти засомневались в сдаче медцентра в Крыму в этом году. Строительная готовность многофункционального медицинского центра имени Семашко под Симферополем близка к ста процентам, но ввести объект в эксплуатацию в этом году вряд ли получится.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/vlasti-yalty-obeshajut-srochno-sformirovat-reestr-vseh-obektov-stroitelstva-125945/

 
 

Строительство в Крыму

Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет

В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет

Власти Крыма хотят ограничить жилую застройку Южного берега полуострова

Власти Крыма хотят ограничить жилую застройку Южного берега полуострова

Власти пообещали запретить строительство жилых домов на ЮБК

Власти пообещали запретить строительство жилых домов на ЮБК

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.