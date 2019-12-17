Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

© Новости Крыма

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. — По всей Большой Ялте у нас ведется строительство, но никто, ни ДЖКХ, ни Управление капстроительства, ни Департамент архитектуры ничего не контролируют, ссылаясь на то, что разрешение на строительство выдает Республика Крым. Так быть не должно. Нужно владеть ситуацией, — подчеркнул Имгрунт и добавил, что отдельный реестр нужно сформировать по объектам незавершенного строительства.

Работу по формированию реестра, по мнению градоначальника, должны провести сотрудники Управления капитального строительства, где должны наладить плотный контакт и обмен информацией с вышестоящим органом Республики Крым, который занимается выдачей разрешения на строительство.

Читайте: Власти пообещали запретить строительство жилых домов на ЮБК

— Все, что на территории нашего региона должно быть у нас на контроле. Это же касается уличных аншлагов, а то адреса присваивают, табличек с номером дома и обозначением улицы аншлагов нет, — заключил Имгрунт.

Тэги: обещания

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 13 декабря 2019 : В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет. Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что на Крымском мосту введено ограничение движения и связано это с тем, чтобы «минимизировать риски».

Четверг, 12 декабря 2019 : В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги за 200 млн рублей. Власти Крыма хотят потратить 212 млн рублей на строительство дороги из крепости «Керчь». Заказчик работ – Служба автомобильных дорог Крыма.

Среда, 11 декабря 2019 : В Симферополе незаконно начали строить многоэтажку. На территории крымской столицы выявлен очередной факт незаконного строительства капитального многоэтажного объекта.

Пятница, 29 ноября 2019 : Власти засомневались в сдаче медцентра в Крыму в этом году. Строительная готовность многофункционального медицинского центра имени Семашко под Симферополем близка к ста процентам, но ввести объект в эксплуатацию в этом году вряд ли получится.