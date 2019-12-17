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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Симферополе сотни человек эвакуированы из торгового центра

Вторник
17 декабря 2019
10:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


В Симферополе в одном из торговых центров из-за короткого замыкания в кафе и угрозы пожара эвакуировали порядка 300 посетителей и продавцов.

Об этомсообщили в пресс-службе МЧС по РК.

«Сегодня утром в торговом центре «Южная Галерея» в одном из кафе произошло короткое замыкание кофемашины без последующего возгорания. Последствия ликвидировали до прибытия нашего подразделения силами администрации торгового центра», - сообщили в пресс-службе.

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Сегодня: Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле. Полицейские задержали в Красноперекопске 19-летнего парня, который разбил угнанный автомобиль об бетонный блок и скрылся с места происшествия.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/v-simferopole-sotni-chelovek-evakuirovany-iz-torgovogo-tsentra-125946/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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