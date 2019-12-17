В Симферополе сотни человек эвакуированы из торгового центра

В Симферополе в одном из торговых центров из-за короткого замыкания в кафе и угрозы пожара эвакуировали порядка 300 посетителей и продавцов.

Об этомсообщили в пресс-службе МЧС по РК.

«Сегодня утром в торговом центре «Южная Галерея» в одном из кафе произошло короткое замыкание кофемашины без последующего возгорания. Последствия ликвидировали до прибытия нашего подразделения силами администрации торгового центра», - сообщили в пресс-службе.

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