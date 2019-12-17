В Симферополе сотни человек эвакуированы из торгового центра

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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17 декабря 2019
Об этомсообщили в пресс-службе МЧС по РК.
«Сегодня утром в торговом центре «Южная Галерея» в одном из кафе произошло короткое замыкание кофемашины без последующего возгорания. Последствия ликвидировали до прибытия нашего подразделения силами администрации торгового центра», - сообщили в пресс-службе.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей. Кассир одного небольшого кафе в Феодосии решила «забыть» распечатать кассовый чек клиенту, который приобрел за 60 рублей бутылку воды. В итоге все закончилось крупным штрафом.
Сегодня: Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле. Полицейские задержали в Красноперекопске 19-летнего парня, который разбил угнанный автомобиль об бетонный блок и скрылся с места происшествия.
Сегодня: В Симферополе найдены сбежавшие девочки-подростки. О пропаже подопечных заявили сотрудники социально-реабилитационного центра. Две девочки-подростка ушли и не вернулись.
Вчера: Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма. Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино.
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