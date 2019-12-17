В Симферополе бомж купил мобильный за билеты «Банка приколов»

В Симферополе гражданин без определенного места жительства приобрел мобильный телефон, подсунув продавцу вместо настоящих денег билеты «Банка приколов».

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По данным силовиков, мужчина купил недорогой мобильный телефон в одном из магазинов бытовой техники в столице Крыма, рассчитавшись за него четырьмя тысячными билетами «Банка приколов». Продавец не сразу заметил, что купюры не настоящие. За это время покупатель уже успел скрыться.

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Вскоре оперативникам удалось задержать 39-летнего гражданина без постоянного места жительства, который сознался в преступлении.

Сейчас он под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

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