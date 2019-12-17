В Севастополе на остановке зарезали человека

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019
Он скончался до прибытия скорой помощи.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодого человека и ведут поиск подозреваемого.
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