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Происшествия -> Криминал

В Севастополе на остановке зарезали человека

Вторник
17 декабря 2019
17:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Убийство произошло на остановке «Улица Генерала Хрюкина» поздним вечером 16 декабря. Молодого человека ударили ножом в сердце.

Он скончался до прибытия скорой помощи.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодого человека и ведут поиск подозреваемого.

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