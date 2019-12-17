В Севастополе на остановке зарезали человека

Убийство произошло на остановке «Улица Генерала Хрюкина» поздним вечером 16 декабря. Молодого человека ударили ножом в сердце.

Он скончался до прибытия скорой помощи.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодого человека и ведут поиск подозреваемого.

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