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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей

Вторник
17 декабря 2019
09:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


По результатам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя две школы оштрафованы за нарушение права на образование.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Директора ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 им. М.Т.Калашникова» и ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 им. А. Шостака» утвердили рабочие программы, предусматривающие наличие рабочей тетради.

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Однако, библиотеки рабочими тетрадями не были обеспечены и их приобрели за счет родителей.

Прокуратура района привлекла директоров к административной ответственности в виде штрафа — 10 тыс. рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике. Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.

Среда, 11 декабря 2019: В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом. В ходе проверки регионального отделения Общероссийского народного фонда в симферопольском детском саду №16 выявили 25 кг мяса с нарушением маркировки.

Среда, 11 декабря 2019: В одной из школ Симферополя отравились дети. Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравления учащихся в одной из школ крымской столицы.

Понедельник, 9 декабря 2019: Директоров севастопольских школ оштрафовали «за нарушение права на образование». Директора ГБОУ «Гимназия № 24» и ГБОУ «Образовательный «Бухта Казачья» в Севастополе оштрафовали на 10 тысяч рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/v-sevastopole-dve-shkoly-oshtrafovany-za-priobretenie-rabochih-tetradei-za-schet-roditelei-125919/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

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