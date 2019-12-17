В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей

По результатам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя две школы оштрафованы за нарушение права на образование.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Директора ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 им. М.Т.Калашникова» и ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 им. А. Шостака» утвердили рабочие программы, предусматривающие наличие рабочей тетради.

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Однако, библиотеки рабочими тетрадями не были обеспечены и их приобрели за счет родителей.

Прокуратура района привлекла директоров к административной ответственности в виде штрафа — 10 тыс. рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике. Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.

Среда, 11 декабря 2019 : В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом. В ходе проверки регионального отделения Общероссийского народного фонда в симферопольском детском саду №16 выявили 25 кг мяса с нарушением маркировки.

Среда, 11 декабря 2019 : В одной из школ Симферополя отравились дети. Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравления учащихся в одной из школ крымской столицы.

Понедельник, 9 декабря 2019 : Директоров севастопольских школ оштрафовали «за нарушение права на образование». Директора ГБОУ «Гимназия № 24» и ГБОУ «Образовательный «Бухта Казачья» в Севастополе оштрафовали на 10 тысяч рублей.