В Крыму сотрудница МВД взяла взятку ремонтом

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
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17 декабря 2019
Старший лейтенант получила взятку в 30 тысяч рублей, но не в денежном эквиваленте.
Как удалось выяснить, сотрудница МВД решила воспользоваться своим служебным положением, чтобы решить квартирный вопрос.
В июле прошлого года чиновнице попался мигрант, который нарушил правила пребывания в России. Мужчина уже ждал положенный ему штраф и готовился к депортации, как работница органов предложила ему выход из ситуации.
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Цена вопроса — сделать ремонт в своей ялтинской квартире. Работы потянули на 30 тысяч, и нарушитель избежал наказания, — пишет КП-Крым.
Новый ремонт радовал сотрудницу МВД всего один курортный сезон. Полиция, следователи и сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему.
Против чиновницы возбуждено уголовное дело, свою квартиру в Ялте она сменила на изолятор временного содержания.
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