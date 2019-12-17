В Крыму особые природные территории охраняются крокодилами

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Минэкологии Крыма не знает, как именно его дочерняя структура охраняет вверенные ей природные территории. Из-за этого Евпатория потратит 1,5 млн руб из муниципального бюджета на снос того, что назвали крокодиляриумом.

Интересно, что всезнающая Википедия не знает, что такое крокодиляриум. Крокодилы есть, нильские крокодилы даже описаны отдельно, а пояснений по поводу крокодиляриумов в энциклопедии нет. Похоже, это чисто крымское изобретение: поисковый запрос выдает только их рекламу.

История появления хищных пресмыкающихся в центре Евпатории типична и цинична. Минэкологии Крыма имеет дочернее предприятие – ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым». Это управление в апреле 2017 года заключило договор о сотрудничестве с ООО «Парк развлечений». Профессиональные охранители природы позволили арендаторам вести хозяйственную деятельность на территории дендропарка, хотя это категорически запрещено законом. Так в дендропарке появились аттракционы, кафе-бар и крокодилы.

Далее – парадоксально, но очень интересно – зампрокурора Крыма, «действуя в интересах Республики Крым в лице Совета министров Республики Крым, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, обратился в Арбитражный суд РК исковым заявлением к ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями РК», ООО «Парк развлечений», о признании недействительным договора о сотрудничестве».

После судов, апелляций и кассаций было окончательно установлено: «Управление особо охраняемыми природными территориями РК» не являлось собственником парка, ввиду чего не уполномочено заключать договоры аренды. Требования прокурора удовлетворили, признав сделку недействительной ввиду ее мнимости. Это было в феврале 2019 года.

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В октябре опомнился и.о. природоохранного министра Геннадий Нараев. Он в своем Facebook сообщил, что министерство требует взыскать 3,9 миллиона рублей с владельца аттракционов: «субъектом хозяйствования не исполнялись конкурсные условия и условия договора, что приводило к нарушению сохранности флористических объектов». Минэкологии направило в Арбитражный суд РК иск о принудительном взыскании ущерба, нанесенного Евпаторийскому дендрологическому парку. О том, что закон нарушили его подчиненные, – ни слова.

«Отобьет» ли деньги министр – пока неясно. Горадминистрация Евпатории, которая тоже пытается бороться с притоном хищников, точно заплатит. Она приняла решение о демонтаже строения, где размещаются крокодилы, несколько месяцев назад, но пока проводила все необходимые процедуры, хозяева крокодилов успешно отработали курортный сезон.

Теперь горадминистрация заплатит 1,5 млн руб за демонтаж легкого каркасного строения. По словам директора МКУ «УКС Администрации Евпатории» Сергея Ферарио в конкурсе на производство этих работ победило ООО «Трейд» из Санкт-Петербурга. О дальнейшей судьбе крокодилов в администрации города не знают: «В Крыму много подобных заведений…».

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