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Власть -> Финансы и бизнес

В Крыму очередной подрядчик сорвал капремонт

Вторник
17 декабря 2019
10:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Подрядчик сорвал выполнение контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Ковыльное Раздольненского района за 10,4 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что ООО «Ремонтно-строительная компания «Орион» в нарушение требований (законодательства) не исполнены надлежащим образом обязательства по контракту с муниципальным бюджетным учреждением на выполнение работ по капитальному ремонту дома культуры в селе Ковыльное общей стоимостью более 10 млн рублей», - говорится в сообщении.

В отношении подрядчика возбуждено административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

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По данным сайта госзакупок, тендер на капремонт дома культуры был объявлен в феврале 2019 года, максимальная цена контракта составила 12,3 млн рублей. В тендере победило ООО «Ремонтно-строительная компания «Орион», предложив расценки на свои услуги в размере 10,4 млн рублей.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/v-krymu-ocherednoi-podryadchik-sorval-kapremont-125924/

 
 

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