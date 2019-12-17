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Новый год в Крыму

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В Крыму необычно нарядят гигантскую живую «елку» в ботаническом саду

Вторник
17 декабря 2019
16:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


В Никитском ботаническом саду к Новому году елочными игрушками и бусами украсят гигантский секвойядендрон.

Дерево секвойядендрон - мамонтовое дерево - растет прямо у входа в главный парк ботсада. Это растение за 42 года своей жизни в ботсаду выросло до 11 метров в высоту, диаметр его ствола составляет уже более 70 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, игрушки для такой необычной «елки» смастерят ялтинские школьники. Авторы лучших украшений, рассказывают в ботсаду, будут поощрены бесплатным пропуском во все парки сада на три персоны, действующим до 31 марта 2020 года.

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Затем дерево нарядят с помощью подъемного крана. Этот предновогодний процесс могут увидеть все желающие 26 декабря с 10.00 утра.

Подобная акция проходит в Никите уже в третий раз.

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