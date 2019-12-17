В Крыму необычно нарядят гигантскую живую «елку» в ботаническом саду

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Главная елка Ялты откроется 19 декабря Как встретить Новый год в Симферополе: полная программа В Симферополе начали продавать новогодние елки Как в Ялте отпразднуют Новый год: программа Власти Крыма решили позвать на Новый год американских и европейских туристов
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019
Дерево секвойядендрон - мамонтовое дерево - растет прямо у входа в главный парк ботсада. Это растение за 42 года своей жизни в ботсаду выросло до 11 метров в высоту, диаметр его ствола составляет уже более 70 сантиметров.
Как сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, игрушки для такой необычной «елки» смастерят ялтинские школьники. Авторы лучших украшений, рассказывают в ботсаду, будут поощрены бесплатным пропуском во все парки сада на три персоны, действующим до 31 марта 2020 года.
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Затем дерево нарядят с помощью подъемного крана. Этот предновогодний процесс могут увидеть все желающие 26 декабря с 10.00 утра.
Подобная акция проходит в Никите уже в третий раз.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.
Вчера: В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн». Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.
Вчера: Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019». В Симферополе прошел конкурс красоты для замужних дам «Миссис Крым 2019» («MRS GRIMEA 2019»).
Понедельник, 16 декабря 2019: Как встретить Новый год в Симферополе: полная программа. В период новогодних и рождественских праздников в городе Симферополе запланировано проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий.
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