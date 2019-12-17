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Власть -> Экология

В Крыму думают, что мусорная ситуация начнет улучшаться с февраля

Вторник
17 декабря 2019
17:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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17 декабря 2019


В Крыму думают, что мусорная ситуация начнет улучшаться с февраля

© Новости Крыма

Улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в следующем году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты республики Анатолий Петров.

«Думаю, в феврале появится территориальная схема. Она уже готова, сейчас должны пройти общественные обсуждения. После ее принятия мы сможем контролировать потоки мусора и видеть, где будут строиться сортировочные заводы», - говорит эксперт.

По его мнению, новая схема обращения с ТБО привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора.

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«Сейчас инвестора сдерживает отсутствие нормальной территориальной схемы, потому что раньше она была немного «левая», - считает Петров.

Он также отметил, что несколько лет назад были построены и уже готовы к запуску две мусоросортировочные линии – под Керчью и в селе Тургенево Белогорского района.

«Немножечко доброй воли и они бы заработали. Необходимо, чтобы власть с бизнесом поработала», - заявил член Общественной палаты Крыма.

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