В Крыму думают, что мусорная ситуация начнет улучшаться с февраля

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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17 декабря 2019
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты республики Анатолий Петров.
«Думаю, в феврале появится территориальная схема. Она уже готова, сейчас должны пройти общественные обсуждения. После ее принятия мы сможем контролировать потоки мусора и видеть, где будут строиться сортировочные заводы», - говорит эксперт.
По его мнению, новая схема обращения с ТБО привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора.
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«Сейчас инвестора сдерживает отсутствие нормальной территориальной схемы, потому что раньше она была немного «левая», - считает Петров.
Он также отметил, что несколько лет назад были построены и уже готовы к запуску две мусоросортировочные линии – под Керчью и в селе Тургенево Белогорского района.
«Немножечко доброй воли и они бы заработали. Необходимо, чтобы власть с бизнесом поработала», - заявил член Общественной палаты Крыма.
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