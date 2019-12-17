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Власть -> Религия

В Конгресс США внесен законопроект о притеснении верующих в Крыму

Вторник
17 декабря 2019
13:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
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Декабрь 2019
17 декабря 2019


В Конгресс США внесли законопроект, в котором говорится о притеснении верующих в Крыму и Донбассе со стороны России.

На сайте Хельсинской комиссии появилась информация, что Кремль преследует мирные религиозные общины в Крыму и на Донбассе «даже более жестко и широко, чем на территории России».

Один из авторов законопроекта, конгрессмен Эммануэль Кливер заявил, что российские власти нарушают международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

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Так, по мнению конгрессменов, преследованиям подвергаются Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, протестанты. Этим законопроектом конгрессмены пытаются привлечь российских чиновников к ответственности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 11 декабря 2019: Константинов хочет переселить православный храм из действующего детского сада в Табачном. Детский сад в селе Табачное Бахчисарайского района приютил в одном из своих помещений православный храм, что противоречит нормам безопасности.

Четверг, 5 декабря 2019: В Крыму пройдет «православный съезд молодежи». В рамках Регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений: «Великая Победа: наследие и наследники» с 14 декабря по 15 декабря 2019 года будет проведен VI Съезд православной молодежи Крыма и Межрегиональный молодежный образовательный форум «Молодежь: семья и карьера».

Среда, 4 декабря 2019: В Крыму суррогатное материнство назвали аморальным. Суррогатное материнство нарушает целостность семьи и потому осуждается православной церковью.

Пятница, 22 ноября 2019: В Евпаторийском городском сквере открыли комнату для намаза. В Евпатории состоялась передача молельной комнаты от МБУ «Порядок» в безвозмездное пользование ЦРО Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь.

 

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