В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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17 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Произведение о мальчишеской смелости, вечной юности и материнской нежности привлекло режиссеров-постановщиков, заслуженных деятелей искусств Крыма Анастасию и Андрея Пермяковых своим фантастическим сюжетом и глубиной.
Густонаселенность спектакля (более 20 персонажей и более 60 артистов) позволяет продемонстрировать сильные стороны труппы театра, которая недавно пополнилась новыми именами. Вместе с профессиональными артистами ТЮЗа в музыкальном шоу заняты коллективы детского театра «Золото ключик».
– Один из принципов нашего театра – детские роли должны играть дети, поэтому в «Питере Пэне» активно участвуют наши юные коллеги из актерских и хореографических групп. Сцены с их участием очень динамичные, а от детской непосредственности и искренности у меня самого дух захватывает! – говорит Андрей Пермяков.
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Постановщикам было важно сохранить игровую суть истории, ведь детство продолжается, пока человек играет и верит в приключения.
– Наша задача – разбудить фантазию ребенка, заставить его включаться в ситуации, чтобы ему хотелось дома доиграть, что-то додумать. Мы призываем детей к сотворчеству. – рассказывает Пермяков.
Этот спектакль рассчитан и на детей, и на взрослых, особенно на тех, кто в душе так и остался ребенком.
Показы будут проходить с 21 по 30 декабря 2019 г. на основной сцене театра, в 10.00, 13.00 и 15.00. Ожидается, что за этот период более 5000 зрителей увидят музыкальное шоу «Питер Пэн» и окунутся в удивительный мир сказки.
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