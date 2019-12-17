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Культура -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн»

Вторник
17 декабря 2019
18:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Произведение о мальчишеской смелости, вечной юности и материнской нежности привлекло режиссеров-постановщиков, заслуженных деятелей искусств Крыма Анастасию и Андрея Пермяковых своим фантастическим сюжетом и глубиной.

Густонаселенность спектакля (более 20 персонажей и более 60 артистов) позволяет продемонстрировать сильные стороны труппы театра, которая недавно пополнилась новыми именами. Вместе с профессиональными артистами ТЮЗа в музыкальном шоу заняты коллективы детского театра «Золото ключик».

– Один из принципов нашего театра – детские роли должны играть дети, поэтому в «Питере Пэне» активно участвуют наши юные коллеги из актерских и хореографических групп. Сцены с их участием очень динамичные, а от детской непосредственности и искренности у меня самого дух захватывает! – говорит Андрей Пермяков.

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Постановщикам было важно сохранить игровую суть истории, ведь детство продолжается, пока человек играет и верит в приключения.

– Наша задача – разбудить фантазию ребенка, заставить его включаться в ситуации, чтобы ему хотелось дома доиграть, что-то додумать. Мы призываем детей к сотворчеству. – рассказывает Пермяков.

Этот спектакль рассчитан и на детей, и на взрослых, особенно на тех, кто в душе так и остался ребенком.

Показы будут проходить с 21 по 30 декабря 2019 г. на основной сцене театра, в 10.00, 13.00 и 15.00. Ожидается, что за этот период более 5000 зрителей увидят музыкальное шоу «Питер Пэн» и окунутся в удивительный мир сказки.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/v-evpatorii-sostoitsya-novogodnyaya-premera-spektaklya-piter-pen-125956/

 
 

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