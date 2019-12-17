В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн»

Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Произведение о мальчишеской смелости, вечной юности и материнской нежности привлекло режиссеров-постановщиков, заслуженных деятелей искусств Крыма Анастасию и Андрея Пермяковых своим фантастическим сюжетом и глубиной.

Густонаселенность спектакля (более 20 персонажей и более 60 артистов) позволяет продемонстрировать сильные стороны труппы театра, которая недавно пополнилась новыми именами. Вместе с профессиональными артистами ТЮЗа в музыкальном шоу заняты коллективы детского театра «Золото ключик».

– Один из принципов нашего театра – детские роли должны играть дети, поэтому в «Питере Пэне» активно участвуют наши юные коллеги из актерских и хореографических групп. Сцены с их участием очень динамичные, а от детской непосредственности и искренности у меня самого дух захватывает! – говорит Андрей Пермяков.

Читайте: В Крыму пройдет фестиваль «моржей»

Постановщикам было важно сохранить игровую суть истории, ведь детство продолжается, пока человек играет и верит в приключения.

– Наша задача – разбудить фантазию ребенка, заставить его включаться в ситуации, чтобы ему хотелось дома доиграть, что-то додумать. Мы призываем детей к сотворчеству. – рассказывает Пермяков.

Этот спектакль рассчитан и на детей, и на взрослых, особенно на тех, кто в душе так и остался ребенком.

Показы будут проходить с 21 по 30 декабря 2019 г. на основной сцене театра, в 10.00, 13.00 и 15.00. Ожидается, что за этот период более 5000 зрителей увидят музыкальное шоу «Питер Пэн» и окунутся в удивительный мир сказки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.

Вчера : В Крыму необычно нарядят гигантскую живую «елку» в ботаническом саду. В Никитском ботаническом саду к Новому году елочными игрушками и бусами украсят гигантский секвойядендрон.

Вчера : Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019». В Симферополе прошел конкурс красоты для замужних дам «Миссис Крым 2019» («MRS GRIMEA 2019»).

Понедельник, 16 декабря 2019 : Как встретить Новый год в Симферополе: полная программа. В период новогодних и рождественских праздников в городе Симферополе запланировано проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий.