У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Так в холдинге 17 декабря отреагировали на совместное расследование телеканала «Настоящее время» и антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер». Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название «Крымский архив».
«В части объектов недвижимости группы в Крыму в каждом из них были введены так называемые «временные администрации», в том числе в «Новом Кучук-Кой» (03.03.2017) и в детском оздоровительном лагере «Берег» (03.03. 2017). В ситуации, когда «органы власти» Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является проявлением цинизма и непрофессионализма. При этом мы подчеркиваем, что пансионат «Ай-Даниль» не входил до аннексии полуострова в состав бизнеса SCM и не входит в SCM сейчас. Иными словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к этому объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основывается на фактах», – говорится в сообщении.
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По данным расследования, санаторий «Ай-Даниль» контролирует бывший менеджер мариупольского завода имени Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову.
Резиденция «Новый Кучук-Кой» стала принадлежать зарегистрированном ООО «Старвиста Крым», ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов, говорится в расследовании.
Также Ахметов, как и раньше, контролирует второй по величине после «Артека» детский лагерь «Берег», указывают журналисты. «Берег» содержится в российском реестре от 2015 года, а принадлежит через несколько кипрских и украинский компании также Ахметову.
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Пятница, 13 декабря 2019: Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах. Законопроект, предусматривающий продление ряда льгот для виноделов Крыма и Севастополя, прошел первое чтение в Госдуме. Документ также позволит продавать алкоголь на вокзалах и в аэропортах республики.
Пятница, 13 декабря 2019: Крымчане оставили в магазинах более 230 млрд рублей в этом году. Объем розничной торговли в Крыму за 11 месяцев этого года составил 231 млрд рублей.
Пятница, 13 декабря 2019: В этом году объем розничного товарооборота в Крыму составил свыше 231 млрд рублей. Относительно прошлого года этот показатель улучшился на 4%.
Четверг, 12 декабря 2019: Стоимость квартир на вторичном рынке Симферополя за год выросла на три процента. Стоимость квадратного метра в квартире на вторичном рынке Симферополя к концу года достигла 78,8 тысячи рублей.
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