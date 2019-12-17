У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

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Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».

Так в холдинге 17 декабря отреагировали на совместное расследование телеканала «Настоящее время» и антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер». Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название «Крымский архив»​.

«В части объектов недвижимости группы в Крыму в каждом из них были введены так называемые «временные администрации», в том числе в «Новом Кучук-Кой» (03.03.2017) и в детском оздоровительном лагере «Берег» (03.03. 2017). В ситуации, когда «органы власти» Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является проявлением цинизма и непрофессионализма. При этом мы подчеркиваем, что пансионат «Ай-Даниль» не входил до аннексии полуострова в состав бизнеса SCM и не входит в SCM сейчас. Иными словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к этому объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основывается на фактах», – говорится в сообщении.

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По данным расследования, санаторий «Ай-Даниль» контролирует бывший менеджер мариупольского завода имени Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову.

Резиденция «Новый Кучук-Кой» стала принадлежать зарегистрированном ООО «Старвиста Крым», ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов, говорится в расследовании.

Также Ахметов, как и раньше, контролирует второй по величине после «Артека» детский лагерь «Берег», указывают журналисты. «Берег» содержится в российском реестре от 2015 года, а принадлежит через несколько кипрских и украинский компании также Ахметову.

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