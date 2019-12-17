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Власть -> Крымский бизнес

У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

Вторник
17 декабря 2019
21:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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17 декабря 2019


У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

© unian.net

Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».

Так в холдинге 17 декабря отреагировали на совместное расследование телеканала «Настоящее время» и антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер». Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название «Крымский архив»​.

«В части объектов недвижимости группы в Крыму в каждом из них были введены так называемые «временные администрации», в том числе в «Новом Кучук-Кой» (03.03.2017) и в детском оздоровительном лагере «Берег» (03.03. 2017). В ситуации, когда «органы власти» Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является проявлением цинизма и непрофессионализма. При этом мы подчеркиваем, что пансионат «Ай-Даниль» не входил до аннексии полуострова в состав бизнеса SCM и не входит в SCM сейчас. Иными словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к этому объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основывается на фактах», – говорится в сообщении.

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По данным расследования, санаторий «Ай-Даниль» контролирует бывший менеджер мариупольского завода имени Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову.

Резиденция «Новый Кучук-Кой» стала принадлежать зарегистрированном ООО «Старвиста Крым», ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов, говорится в расследовании.

Также Ахметов, как и раньше, контролирует второй по величине после «Артека» детский лагерь «Берег», указывают журналисты. «Берег» содержится в российском реестре от 2015 года, а принадлежит через несколько кипрских и украинский компании также Ахметову.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 13 декабря 2019: Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах. Законопроект, предусматривающий продление ряда льгот для виноделов Крыма и Севастополя, прошел первое чтение в Госдуме. Документ также позволит продавать алкоголь на вокзалах и в аэропортах республики.

Пятница, 13 декабря 2019: Крымчане оставили в магазинах более 230 млрд рублей в этом году. Объем розничной торговли в Крыму за 11 месяцев этого года составил 231 млрд рублей.

Пятница, 13 декабря 2019: В этом году объем розничного товарооборота в Крыму составил свыше 231 млрд рублей. Относительно прошлого года этот показатель улучшился на 4%.

Четверг, 12 декабря 2019: Стоимость квартир на вторичном рынке Симферополя за год выросла на три процента. Стоимость квадратного метра в квартире на вторичном рынке Симферополя к концу года достигла 78,8 тысячи рублей.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/u-ahmetova-otritsajut-kontrol-nad-turbiznesom-v-krymu-125980/

 
 

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