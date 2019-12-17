Смартфон стал важной причиной ушибов, сотрясений и рваных ран лица

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
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17 декабря 2019
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С появлением смартфонов количество связанных с мобильными устройствами травм значительно возросло, свидетельствуют данные американского исследования, опубликованного опубликованного в JAMA Otolaryngology.
Выводы исследователей касаются как косвенных травм (при наборе текстовых сообщений во время ходьбы или за рулем), так и прямых (удар телефоном в лицо или взрыв аккумулятора). Авторы утверждают, что некоторые из них могут привести к долгосрочным осложнениям.
«Никто в здравом уме никогда не станет читать книгу во время ходьбы, зачем же читать по телефону целую статью на ходу? Все так делают, все. И я так делаю», – рассказал Guardian соавтор исследования Борис Пасховер (Boris Paskhover), заведующий отделением пластики лица и реконструктивной хирургии в Медицинской школе Ратгерса.
Научная работа основана на анализе информации, собранной в 100 американских больницах с января 1998 года по декабрь 2017 года. Среди зарегистрированных 76043 случаев ученые выбрали 2501 человека с травмами головы и шеи, которые связаны с использованием мобильных телефонов.
Было установлено, что количество таких травм неуклонно возрастало. Резкий скачок произошел примерно в 2007 году, когда был выпущен первый iPhone, а смартфоны стали обычным явлением. По оценкам исследователей, в 2016 году их распространенность была 29 случаев на миллион человек в год. В 2006 году этот показатель был на уровне 9 случаев на миллион человек в год.
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В целом, 33% травм были связаны с самой головой, почти 33% – с лицом, включая глаза и нос. Наиболее распространены были рваные раны, порезы, ушибы и внутренние повреждения (прежде всего, черепно-мозговые травмы).
Ученые отметили, что в общей сложности 14150 оцененных в ходе исследования случаев были вызваны невнимательностью при использовании смартфона, причем около 60% из них произошли с людьми в возрасте 13-29 лет. Приблизительно половина травм связана с использованием телефона во время вождения, а 90 человек играли в Pokémon Go.
Кроме того, сам смартфон, крупный и увесистый, зачастую оказывается непосредственной причиной травмы. Чаще всего такие прямые травмы встречаются среди детей до 13 лет.
«У меня была пациентка, которая лежа в постели смотрела в телефон, он выскользнул из ее руки, ударил ее по лицу и сломал ей нос», – рассказал Пасховер.
Ученые уверены, что число косвенных травм, зарегистрированных в последнем исследовании, занижено – люди не сообщали об этом либо из-за незначительности повреждений, либо просто постеснялись называть реальную причину.
Автор статьи Валерия Сема
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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/smartfon-stal-vazhnoi-prichinoi-ushibov-sotryasenii-i-rvanyh-ran-litsa-125582/
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