Севастополь «исчез» из законопроекта Зеленского по изменению Конституции

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Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции не упоминается Севастополь, который, как и Киев имеет специальный статус.

Об этом говорится в тексте предложенного документа.

В действующей редакции Основного Закона город упоминается 6 раз (статьи 118, 133, 140 и пункт 10 «переходных положений»).

Статья 133 Конституции Украины говорит, что «города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины». В новом варианте этот пункт обозначен без упоминания Севастополя: «Правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (член фракции «Слуга народа»), комментируя «исчезновение» Севастополя из законопроекта, заявил, что «особый статус Севастополя мог, но не помог в ходе российской операции по его и Крыму оккупации».

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Яременко также усомнился в целесообразности предоставления Севастополю специального статуса.

«Как по мне, то нет другой причины кроме той, что это «город русской славы» (в истории войн россияне терпели в и под Севастополем поражения от всех, кто мог зайти так далеко, и история славы военных поражений России еще не закончилась), а именно – главная база черноморского флота России», – написал Яременко в Фейсбуке.

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