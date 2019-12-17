Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Севастополь «исчез» из законопроекта Зеленского по изменению Конституции

Вторник
17 декабря 2019
16:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Севастополь «исчез» из законопроекта Зеленского по изменению Конституции

© sevline.com

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции не упоминается Севастополь, который, как и Киев имеет специальный статус.

Об этом говорится в тексте предложенного документа.

В действующей редакции Основного Закона город упоминается 6 раз (статьи 118, 133, 140 и пункт 10 «переходных положений»).

Статья 133 Конституции Украины говорит, что «города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины». В новом варианте этот пункт обозначен без упоминания Севастополя: «Правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (член фракции «Слуга народа»), комментируя «исчезновение» Севастополя из законопроекта, заявил, что «особый статус Севастополя мог, но не помог в ходе российской операции по его и Крыму оккупации».

Читайте: ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму

Яременко также усомнился в целесообразности предоставления Севастополю специального статуса.

«Как по мне, то нет другой причины кроме той, что это «город русской славы» (в истории войн россияне терпели в и под Севастополем поражения от всех, кто мог зайти так далеко, и история славы военных поражений России еще не закончилась), а именно – главная база черноморского флота России», – написал Яременко в Фейсбуке.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.

Сегодня: Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты. Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.

Сегодня: Аксенов назначил главу нового комитета молодежной политики Крыма. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Сергея Селимова главой нового комитета молодежной политики Крыма.

Вчера: Аксенов о терроризме в Крыму: Тенденции к обострению сохраняются. В Крыму сохраняются потенциальные тенденции к обострению террористической ситуации.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/sevastopol-ischez-iz-zakonoproekta-zelenskogo-po-izmeneniju-konstitutsii-125979/

 
 

Власть по-крымски

Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки

Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Севастополь «исчез» из законопроекта Зеленского по изменению Конституции

Севастополь «исчез» из законопроекта Зеленского по изменению Конституции

Аксенов о терроризме в Крыму: Тенденции к обострению сохраняются

Аксенов о терроризме в Крыму: Тенденции к обострению сохраняются

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.