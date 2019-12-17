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Власть -> Коммунальное хозяйство

С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили

Вторник
17 декабря 2019
19:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили

© ruinformer

Улицы и придомовые территории в Ялте будут зачищены от бесхозных машин.

Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт.

«Эту тему неоднократно ранее поднимал и глава Республики Крым Сергей Аксенов», - напомнил глава администрации и потребовал работу в этом направлении ускорить, учитывая, что от представителей общественности в очередной раз прозвучали нарекания относительно брошенного на улицах города автотранспорта.

«Я дал поручение проработать данный вопрос юридическому департаменту администрации, - прокомментировал ситуацию его заместитель Станислав Шапортов. - Сейчас мы ждем принятия Правил благоустройства, после чего начнем вывозить брошенный транспорт с улиц города».

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Однако Имгрунт призвал ускорить данный процесс. «Без всяких правил благоустройства я подпишу постановление, и этот транспорт до нового года необходимо эвакуировать и вывезти, - заявил он. - Это поручение главы Республики Крым Сергея Аксенова, который в начале января намерен лично проверить его исполнение».

Тэги: обещания

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С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили

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