С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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17 декабря 2019
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Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт.
«Эту тему неоднократно ранее поднимал и глава Республики Крым Сергей Аксенов», - напомнил глава администрации и потребовал работу в этом направлении ускорить, учитывая, что от представителей общественности в очередной раз прозвучали нарекания относительно брошенного на улицах города автотранспорта.
«Я дал поручение проработать данный вопрос юридическому департаменту администрации, - прокомментировал ситуацию его заместитель Станислав Шапортов. - Сейчас мы ждем принятия Правил благоустройства, после чего начнем вывозить брошенный транспорт с улиц города».
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Однако Имгрунт призвал ускорить данный процесс. «Без всяких правил благоустройства я подпишу постановление, и этот транспорт до нового года необходимо эвакуировать и вывезти, - заявил он. - Это поручение главы Республики Крым Сергея Аксенова, который в начале января намерен лично проверить его исполнение».
Тэги: обещания
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