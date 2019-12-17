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Власть -> Транспорт Крыма

Разработанный для Евпатории трамвай успешно прошел испытания

Вторник
17 декабря 2019
13:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Новейший трамвай модели 71-411, разработанный специально для Евпатории, успешно прошел испытания.

Об этом сообщил директор муниципального предприятия Евпатории «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» Михаил Клещенок.

«Государственную межведомственную комиссию прошли, специалисты уже уехали. (Испытания) закончились в пятницу. Мы со своей стороны подписали акты обследования. Как будут на руках – сможем декларировать, что все хорошо. Предварительно – конструкторы хорошо поработали, все показатели, которые были заложены в трамвай, все соответствуют (требованиям), даже запас прочности есть», - сообщил Клещенок.

Он отметил, что в дальнейшем планируют использовать опытный образец для работы на городском маршруте. «После того, как он пройдет комиссию, будем вести переговоры, попробуем покатать пассажиров – вывести на маршрут. Мы все равно должны заключить договор для этого с заводом-изготовителем «Уралтрансмаш» и в рамках договора уже будем обсуждать, как будет дальше», - добавил он.

Испытания новейшего трамвая проходили с начала декабря. Комиссия оценивала трамвай по 24 показателям, среди которых ускорение, торможение, крены, деформация корпуса и так далее. Планируется, что в будущем для Евпатории будет закуплено 27 таких трамваев.

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Новый трамвай модели 71-411 прибыл в Евпаторию для проведения испытаний 24 октября. Длина кузова трамвая – 14,7 метров, ширина – 2,2 метра. Максимальная скорость трамвая 75 км/ч. Максимальная вместимость – 179 человек. Он разработан для езды по узкоколейным трамвайным путям, шириной 1 метр.

Ранее сообщалось, что в Евпатории готовится реконструкция столетней трамвайной линии. Планируется, что будут проведены переустройство контактной сети и обустройство наружного освещения вдоль реконструируемых участков трамвайных путей. По маршрутам движения трамваев оборудуют остановки. В марте текущего года был обнаружен английский трамвайный рельс 1879 года выпуска.

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