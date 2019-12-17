Путин подписал закон о продлении на год сроков лицензирования медучреждений Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В пункте 1 части 3 слова «не позднее 1 января 2020 года» заменить словами «не позднее 1 января 2021 года», - сказано в тексте документа.
Законопроект о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма до 1 января 2021 года прошел второе чтение в Государственной думе в начале декабря текущего года. В настоящее время лицензии получили 65,5% медучреждений республики. Как сообщила депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко, для завершения процесса потребуется еще 8 млрд рублей.
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В декабре 2018 года на тот момент министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко сообщил журналистам, что только 45% государственных медучреждений субъекта получили лицензии. У остальных оставался год, чтобы привести в соответствие материально-техническую базу.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.
Понедельник, 16 декабря 2019: В детской больнице Феодосии обещают открыть модульное инфекционное отделение. В Феодосии к концу года обещают открыть новое инфекционное модульное отделение, сообщил главный врач детской городской больницы Эдуард Пянковский.
Вторник, 10 декабря 2019: В Феодосии появилось новое модульное инфекционное отделение. В Феодосии установлено современное модульное инфекционное отделение, которое начнет работу уже в конце текущего месяца.
Понедельник, 9 декабря 2019: В Севастополе появится санитарная авиация. Стала известна еще одна возможная гражданская функция аэропорта Бельбек под Севастополем.
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