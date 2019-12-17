Путин подписал закон о продлении на год сроков лицензирования медучреждений Крыма

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В пункте 1 части 3 слова «не позднее 1 января 2020 года» заменить словами «не позднее 1 января 2021 года», - сказано в тексте документа.

Законопроект о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма до 1 января 2021 года прошел второе чтение в Государственной думе в начале декабря текущего года. В настоящее время лицензии получили 65,5% медучреждений республики. Как сообщила депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко, для завершения процесса потребуется еще 8 млрд рублей.

Читайте: Здравоохранение Ялты пообещали финансировать из Москвы

В декабре 2018 года на тот момент министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко сообщил журналистам, что только 45% государственных медучреждений субъекта получили лицензии. У остальных оставался год, чтобы привести в соответствие материально-техническую базу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.

Понедельник, 16 декабря 2019 : В детской больнице Феодосии обещают открыть модульное инфекционное отделение. В Феодосии к концу года обещают открыть новое инфекционное модульное отделение, сообщил главный врач детской городской больницы Эдуард Пянковский.

Вторник, 10 декабря 2019 : В Феодосии появилось новое модульное инфекционное отделение. В Феодосии установлено современное модульное инфекционное отделение, которое начнет работу уже в конце текущего месяца.

Понедельник, 9 декабря 2019 : В Севастополе появится санитарная авиация. Стала известна еще одна возможная гражданская функция аэропорта Бельбек под Севастополем.