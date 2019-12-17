Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма

Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Девушка-водитель, управляя автомобилем Audi, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

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Сотрудники ГИБДД отметили, что авария произошла накануне в 19.40. С места ДТП пешехода с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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