Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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17 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.
«Девушка-водитель, управляя автомобилем Audi, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.
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Сотрудники ГИБДД отметили, что авария произошла накануне в 19.40. С места ДТП пешехода с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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