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Происшествия -> Детские сады, школы, ВУЗы

Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике

Вторник
17 декабря 2019
16:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В отдел полиции обратился 31-летний симферополец с заявлением о краже имущества. Мужчина попросил принять меры к неустановленному лицу, которое на территории детской поликлиники тайно похитило принадлежащую заявителю детскую коляску стоимостью 35 тысяч рублей, - говорится в сообщении. - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее не судимый 15-летний житель одного из сел Первомайского района».

В МВД отметили, что подросток, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитил детскую коляску. Через некоторое время он выложил на одном из сайтов объявление о продаже имущества, сопроводив его фотографиями. «Оперативник и стал «покупателем» похищенной детской коляски. В назначенное время полицейский явился на встречу, где и задержал подозреваемого с поличным – с чужой детской коляской», - добавили в МВД.

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Подросток полностью признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту происшествия возбужденно уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/krymskii-podrostok-ukral-detskuju-kolyasku-v-simferopolskoi-poliklinike-125961/

 
 

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