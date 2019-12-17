Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019
© РИА Новости
«Мы общались с предпринимателями, и по их словам, больше половины товара – это Бахчисарайское лесное хозяйство и Старокрымское лесоохотничье хозяйство. Крымскую сосну продают. Это со слов предпринимателей. Кроме того, есть ель и сосна из Пензы, Перьми и Ульяновска. Это процентов 40% приблизительно», – уточнил начальник отдела Риза Мухтаров.
По данным управления, всего в Симферополе, как и планировалось, будет работать 31 торговый объект по продаже елей и сосен. Такие торговые точки, по словам Мухтарова, легко отличить от незаконных. В первую очередь, они должны быть огорожены зелеными заборчиками, иметь яркую вывеску. «У реализаторов при себе на торговом объекте должны быть: копия договора на размещение нестационарного торгового объекта, вывеска с информацией о режиме работы и полном наименовании ИП, которое осуществляет деятельность. Кроме того, должен быть перечень цен, книга отзывов и предложений, мерная линейка и средства пожаротушения. Также у реализаторов должны быть договоры с лесхозами и сертификаты от Россельхознадзора», – добавил Мухтаров.
Читайте: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес
Стоимость крымской сосны на елочных базарах сейчас составляет от 700 рублей за один метр, привезенной из России – от 600 рублей за метр.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 10 декабря 2019: Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану. В предновогодний период Минприроды Крыма сообщает об усилении контроля за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове.
Вторник, 10 декабря 2019: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес. На производственных отвалах «Балаклавского рудоуправления» (добывает известняк в карьерах в Балаклаве) в рамках рекультивации до конца декабря будет высажено 3,5 тыс. саженцев сосны, кипариса, гибискуса.
Среда, 4 декабря 2019: Власти России решили объединить крымские заповедники. Правительство РФ создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова.
Четверг, 28 ноября 2019: В районе Судака выявили факт повреждения можжевельника. Факт повреждения можжевельника высокого выявлен в селе Веселое в районе Судака.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/krymskaya-sosna-poyavilas-v-prodazhe-na-elochnyh-bazarah-simferopolya-125927/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:19 Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки
13:48 Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей
13:18 Севастопольская прокуратура требует посчитать все зеленые насаждения города
12:49 В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать
12:18 Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей
11:50 Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»
11:26 Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья
10:57 Главная елка Ялты откроется 19 декабря