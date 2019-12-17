Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Лесное хозяйство

Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

Вторник
17 декабря 2019
12:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

© РИА Новости

Елочные базары открылись в столице Крыма. В этом году здесь можно приобрести крымскую сосну, сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.

«Мы общались с предпринимателями, и по их словам, больше половины товара – это Бахчисарайское лесное хозяйство и Старокрымское лесоохотничье хозяйство. Крымскую сосну продают. Это со слов предпринимателей. Кроме того, есть ель и сосна из Пензы, Перьми и Ульяновска. Это процентов 40% приблизительно», – уточнил начальник отдела Риза Мухтаров.

По данным управления, всего в Симферополе, как и планировалось, будет работать 31 торговый объект по продаже елей и сосен. Такие торговые точки, по словам Мухтарова, легко отличить от незаконных. В первую очередь, они должны быть огорожены зелеными заборчиками, иметь яркую вывеску. «У реализаторов при себе на торговом объекте должны быть: копия договора на размещение нестационарного торгового объекта, вывеска с информацией о режиме работы и полном наименовании ИП, которое осуществляет деятельность. Кроме того, должен быть перечень цен, книга отзывов и предложений, мерная линейка и средства пожаротушения. Также у реализаторов должны быть договоры с лесхозами и сертификаты от Россельхознадзора», – добавил Мухтаров.

Читайте: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес

Стоимость крымской сосны на елочных базарах сейчас составляет от 700 рублей за один метр, привезенной из России – от 600 рублей за метр.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 10 декабря 2019: Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану. В предновогодний период Минприроды Крыма сообщает об усилении контроля за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове.

Вторник, 10 декабря 2019: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес. На производственных отвалах «Балаклавского рудоуправления» (добывает известняк в карьерах в Балаклаве) в рамках рекультивации до конца декабря будет высажено 3,5 тыс. саженцев сосны, кипариса, гибискуса.

Среда, 4 декабря 2019: Власти России решили объединить крымские заповедники. Правительство РФ создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова.

Четверг, 28 ноября 2019: В районе Судака выявили факт повреждения можжевельника. Факт повреждения можжевельника высокого выявлен в селе Веселое в районе Судака.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/krymskaya-sosna-poyavilas-v-prodazhe-na-elochnyh-bazarah-simferopolya-125927/

 
 

Лесное хозяйство

Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану

Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану

Власти России решили объединить крымские заповедники

Власти России решили объединить крымские заповедники

Запрет на посещение лесов введен в Крыму на три недели

Запрет на посещение лесов введен в Крыму на три недели

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.