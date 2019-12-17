Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

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Елочные базары открылись в столице Крыма. В этом году здесь можно приобрести крымскую сосну, сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.

«Мы общались с предпринимателями, и по их словам, больше половины товара – это Бахчисарайское лесное хозяйство и Старокрымское лесоохотничье хозяйство. Крымскую сосну продают. Это со слов предпринимателей. Кроме того, есть ель и сосна из Пензы, Перьми и Ульяновска. Это процентов 40% приблизительно», – уточнил начальник отдела Риза Мухтаров.

По данным управления, всего в Симферополе, как и планировалось, будет работать 31 торговый объект по продаже елей и сосен. Такие торговые точки, по словам Мухтарова, легко отличить от незаконных. В первую очередь, они должны быть огорожены зелеными заборчиками, иметь яркую вывеску. «У реализаторов при себе на торговом объекте должны быть: копия договора на размещение нестационарного торгового объекта, вывеска с информацией о режиме работы и полном наименовании ИП, которое осуществляет деятельность. Кроме того, должен быть перечень цен, книга отзывов и предложений, мерная линейка и средства пожаротушения. Также у реализаторов должны быть договоры с лесхозами и сертификаты от Россельхознадзора», – добавил Мухтаров.

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Стоимость крымской сосны на елочных базарах сейчас составляет от 700 рублей за один метр, привезенной из России – от 600 рублей за метр.

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