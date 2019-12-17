Из-за обрушения парковки в Севастополе возбудили уголовное дело

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причина – обрушение придомовой парковки в середине апреля 2019 года в одном из дворов на проспекте Победы.
Фигурантами дела по статьям «превышение служебных полномочий» и «служебный подлог» стали директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя и начальник отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города.
Напомним, в середине апреля парковка обрушилась по адресу проспект Победы 2Б возле одной из многоэтажек. В результате были повреждены четыре автомобиля, но, к счастью, никто не пострадал. В ходе следствия выяснилось, что обвал массива земли с распложенной на нем парковкой произошел из-за нарушения строительных норм, допущенных застройщиком.
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Обвиняемые чиновники, по версии следствия, выдали заключения о соответствии объекта проектной документации и разрешили его ввод в эксплуатацию.
Сейчас, рассказали в СК, специалисты изучают всю необходимую документацию и проводят экспертизы. Фигуранты дела находятся под домашним арестом.
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