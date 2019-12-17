Годовалый малыш устроил пожар в крымском селе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Нижнегороский
Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019
Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, ребенок открыл топочное окно печи, и в результате произошло возгорание.
«Ребенок без присмотра старших открыл топочное окно печи, в результате чего произошло возгорание с дальнейшим распространением в помещении. К счастью ребенок 2018 года рождения был эвакуирован родителями из опасной зоны, после чего передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в Нижнегорскую центральную районную больницу для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.
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В МЧС отметили, что сообщение о происшествии поступило накануне в 14.00. Пожар произошел в летней кухне частного домовладения, расположенного в селе Зорькино.
Прибыв на место происшествия, спасатели провели развертывание сил и средств, а звено газодымозащитной службы разведку задымленных помещений. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огнем уничтожено помещение летней кухни.
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