Годовалый малыш устроил пожар в крымском селе

Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший на территории частного дома в Нижнегорском районе.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, ребенок открыл топочное окно печи, и в результате произошло возгорание.

«Ребенок без присмотра старших открыл топочное окно печи, в результате чего произошло возгорание с дальнейшим распространением в помещении. К счастью ребенок 2018 года рождения был эвакуирован родителями из опасной зоны, после чего передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в Нижнегорскую центральную районную больницу для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.

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В МЧС отметили, что сообщение о происшествии поступило накануне в 14.00. Пожар произошел в летней кухне частного домовладения, расположенного в селе Зорькино.

Прибыв на место происшествия, спасатели провели развертывание сил и средств, а звено газодымозащитной службы разведку задымленных помещений. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огнем уничтожено помещение летней кухни.

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