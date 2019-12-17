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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Годовалый малыш устроил пожар в крымском селе

Вторник
17 декабря 2019
11:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Нижнегороский

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший на территории частного дома в Нижнегорском районе.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, ребенок открыл топочное окно печи, и в результате произошло возгорание.

«Ребенок без присмотра старших открыл топочное окно печи, в результате чего произошло возгорание с дальнейшим распространением в помещении. К счастью ребенок 2018 года рождения был эвакуирован родителями из опасной зоны, после чего передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в Нижнегорскую центральную районную больницу для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.

Читайте: Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма

В МЧС отметили, что сообщение о происшествии поступило накануне в 14.00. Пожар произошел в летней кухне частного домовладения, расположенного в селе Зорькино.

Прибыв на место происшествия, спасатели провели развертывание сил и средств, а звено газодымозащитной службы разведку задымленных помещений. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огнем уничтожено помещение летней кухни.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей. Кассир одного небольшого кафе в Феодосии решила «забыть» распечатать кассовый чек клиенту, который приобрел за 60 рублей бутылку воды. В итоге все закончилось крупным штрафом.

Сегодня: Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле. Полицейские задержали в Красноперекопске 19-летнего парня, который разбил угнанный автомобиль об бетонный блок и скрылся с места происшествия.

Сегодня: В Симферополе найдены сбежавшие девочки-подростки. О пропаже подопечных заявили сотрудники социально-реабилитационного центра. Две девочки-подростка ушли и не вернулись.

Вчера: Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма. Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино.

 

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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