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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Частично парализованный мужчина с отрезанными языком три года живет в больнице в Крыму

Вторник
17 декабря 2019
15:49

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


В одной из больниц Севастополя почти три года находится неизвестный мужчина без языка и гениталий.

Окровавленного и полуживого, его случайно нашли в лесополосе в 2017 году. Все, что удалось о нем выяснить за прошедшие годы: мужчина, скорее всего, крымский татарин, жил на западе полуострова.

— Какие-то изверги над ним сильно поиздевались и, вероятно, рассчитывали, что он не выживет, — рассказывает заведующий отделением по работе с бездомными ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» Вячеслав Аулов. — Но его нашли севастопольцы, которые прогуливались по лесу.

Очевидцы вызвали скорую помощь. А далее реанимация и чудо: сильно изувеченный мужчина пошел на поправку.

Пока соцслужбы пытались найти родственников пострадавшего, медики временно выделили мужчине паллиативную койку в одной из севастопольских больниц, — пишет КП-Крым.

Восстановить личность и документы так и не удалось. В базах МВД его нет. У работников социальной службы по работе с бездомными выживший мужчина уже три года числится как неизвестный.

Он тихий и спокойный, поэтому его до сих пор держат в больнице, хоть у мужчины нет никаких документов. Новое имя ему так не дали.

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– Мы писали запросы, искали знакомых, но все оказалось бесполезно. Рассказать, что произошло и кто он такой, мужчина не может. Написать тоже не может: правая рука парализована совсем, левой владеет плохо, – поясняет Аулов. — Полтора года назад мы принесли ему ноутбук, думали, что левой рукой он сможет что-то напечатать, но, видимо, он не социализированный и не владеет компьютерной техникой. Он не понял, чего от него хотят.

В 2018 году одна из санитарок заговорила с ним на крымскотатарском, и мужчина начал радостно кивать. Методом исключений женщине удалось разузнать, что он родом либо из Евпатории, либо из Сакского района.

– Мы обратились в местные общины, но пока тишина, – говорит Аулов.

Имам Сакского района Омер Сеттаров заверил, что о севастопольском неизвестном не знают ни в Саках, ни в Евпатории.

– Мы сообщили всем и в Сакском регионе, и в Евпатории, но пока информации о нем нет никакой, – рассказал имам.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/17/chastichno-paralizovannyi-muzhchina-s-otrezannymi-yazykom-tri-goda-zhivet-v-bolnitse-v-krymu-125955/

 
 

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