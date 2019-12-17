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Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

Вторник
17 декабря 2019
09:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

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17 декабря 2019


Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

© Крымское информационное агентство

В Симферополе прошел конкурс красоты для замужних дам «Миссис Крым 2019» («MRS GRIMEA 2019»).

Победительницей стала 30-летняя Анастасия Дремова из Евпатории.

Анастасия Дремова — уже как восемь лет педагог-хореограф и руководитель в танцевальной студии «Столица». Ее девиз: «Никто, кроме нас».

За корону «Миссис Крым 2019» боролись двенадцать участниц и каждая из них была удостоена почетного звания: «Миссис дипломатичность», «Миссис артистизм», «Миссис харизма», «Миссис интеллект».

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Конкурс «Миссис Крым» проводится уже третий год.

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Понедельник, 16 декабря 2019: Как встретить Новый год в Симферополе: полная программа. В период новогодних и рождественских праздников в городе Симферополе запланировано проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

 

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Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

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