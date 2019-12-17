Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

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В Симферополе прошел конкурс красоты для замужних дам «Миссис Крым 2019» («MRS GRIMEA 2019»).

Победительницей стала 30-летняя Анастасия Дремова из Евпатории.

Анастасия Дремова — уже как восемь лет педагог-хореограф и руководитель в танцевальной студии «Столица». Ее девиз: «Никто, кроме нас».

За корону «Миссис Крым 2019» боролись двенадцать участниц и каждая из них была удостоена почетного звания: «Миссис дипломатичность», «Миссис артистизм», «Миссис харизма», «Миссис интеллект».

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Конкурс «Миссис Крым» проводится уже третий год.

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