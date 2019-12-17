Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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17 декабря 2019
© Крымское информационное агентство
Победительницей стала 30-летняя Анастасия Дремова из Евпатории.
Анастасия Дремова — уже как восемь лет педагог-хореограф и руководитель в танцевальной студии «Столица». Ее девиз: «Никто, кроме нас».
За корону «Миссис Крым 2019» боролись двенадцать участниц и каждая из них была удостоена почетного звания: «Миссис дипломатичность», «Миссис артистизм», «Миссис харизма», «Миссис интеллект».
Читайте: Как в Ялте отпразднуют Новый год: программа
Конкурс «Миссис Крым» проводится уже третий год.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.
Вчера: В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн». Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.
Вчера: В Крыму необычно нарядят гигантскую живую «елку» в ботаническом саду. В Никитском ботаническом саду к Новому году елочными игрушками и бусами украсят гигантский секвойядендрон.
Понедельник, 16 декабря 2019: Как встретить Новый год в Симферополе: полная программа. В период новогодних и рождественских праздников в городе Симферополе запланировано проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий.
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