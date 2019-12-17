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Власть -> Коммунальное хозяйство

Аксенов рассказал, какие улицы отремонтируют в Симферополе

Вторник
17 декабря 2019
11:34

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
17 декабря 2019


Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в 2020 году в столице РК будет отремонтировано более 200 улиц.

Об этом он написал в Facebook после объезда улиц Симферополя.

«В 2020 году в Симферополе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более двух десятков улиц города. Более того, в 2021 году в рамках той же программы планируется ремонт еще ряда улиц. Работа будет проводиться как в рамках капитального ремонта с установкой освещения и прокладкой инженерных сетей, так и ремонта отдельных участков дорог, в зависимости от необходимости», - написал Сергей Аксенов.

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Среди улиц, которые ждет ремонт, указаны проспект Победы, улица Крымской правды, Балаклавская, Нестерова и часть Ялтинской объездной. Кроме того, прозвучала инициатива создать объездную дорогу через Петровскую балку на улицу Беспалова, чтобы разгрузить ялтинское направление.

Кроме того, Сергей Аксенов посетил автостанцию «Западная» и поручил привести ее в порядок.

Также, глава РК на нескуольких улицах поручил смонтировать освещение, сделать тротуары и провести санитарную очистку от мусора.

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