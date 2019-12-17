31-летний житель Евпатории признался в убийстве сотрудника МЧС

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Евпатории, обвиняемого в убийстве сотрудника МЧС.

Об этом сообщила пресс-служба СКР по РК и Севастополю.

Вечером 15 августа между мужчиной в нетрезвом состоянии и сотрудником МЧС произошел словесный конфликт, в результате которого последний получил удар ножом в предплечье.

Пострадавший сел в собственный автомобиль и попытался добраться до больницы, но, спустя несколько минут, скончался от тяжелого ранения.

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Злоумышленник скрылся, но по горячим следам был задержан сотрудниками МВД. Им оказался житель Евпатории, 8 раз судимый за различные преступления. В ходе следствия он признался в преступлении.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

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