31-летний житель Евпатории признался в убийстве сотрудника МЧС

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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17 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба СКР по РК и Севастополю.
Вечером 15 августа между мужчиной в нетрезвом состоянии и сотрудником МЧС произошел словесный конфликт, в результате которого последний получил удар ножом в предплечье.
Пострадавший сел в собственный автомобиль и попытался добраться до больницы, но, спустя несколько минут, скончался от тяжелого ранения.
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Злоумышленник скрылся, но по горячим следам был задержан сотрудниками МВД. Им оказался житель Евпатории, 8 раз судимый за различные преступления. В ходе следствия он признался в преступлении.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
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